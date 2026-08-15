Digital Metals 今日價格

Digital Metals (METALS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 METALS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 METALS。

Digital Metals 目前市值在 $ 11,152.19 排名第 #-，流通供應量為 549.22M METALS。過去 24 小時內，METALS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00281992，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，METALS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.63%。過去一天，總交易量達到 --。

Digital Metals（METALS）市場資訊

市值 $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K 流通量 549.22M 549.22M 549.22M 總供應量 549,220,640.91239 549,220,640.91239 549,220,640.91239

Digital Metals 的目前市值為 $ 11.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。METALS 的流通量為 549.22M，總供應量是 549220640.91239，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.15K。