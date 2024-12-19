Digital Fitness 圖標

Digital Fitness 價格 (DEFIT)

USD

Digital Fitness (DEFIT) 實時價格圖表

$0.08313
$0.08313$0.08313
-9.00%(1D)

今天 Digital Fitness (DEFIT) 的價格

今天 Digital Fitness (DEFIT) 的實時價格爲 0.08313 USD。目前其市值爲 $ 2.47M USD。DEFIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Digital Fitness 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.40K USD
- Digital Fitness 當天價格變化爲 -9.02%
- 其循環供應量爲 29.76M USD

在獲取 MEXC 上從 DEFIT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DEFIT 價格信息的首選平臺。

Digital Fitness (DEFIT) 價格表現 USD

今天內，Digital Fitness 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00824773711153659
在過去30天內，Digital Fitness 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0260915226
在過去60天內，Digital Fitness 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0409915276
在過去90天內，Digital Fitness 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07655986795040216

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00824773711153659-9.02%
30天$ -0.0260915226-31.38%
60天$ -0.0409915276-49.31%
90天$ -0.07655986795040216-47.94%

Digital Fitness (DEFIT) 價格分析

Digital Fitness 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.080613
$ 0.080613$ 0.080613

$ 0.091615
$ 0.091615$ 0.091615

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

+0.15%

-9.02%

-33.32%

Digital Fitness (DEFIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 12.40K
$ 12.40K$ 12.40K

29.76M
29.76M 29.76M

什麼是Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Digital Fitness (DEFIT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Digital Fitness (DEFIT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DEFIT 兌換爲當地貨幣

1 DEFIT 兌換 AUD
A$0.1321767
1 DEFIT 兌換 GBP
0.0656727
1 DEFIT 兌換 EUR
0.0798048
1 DEFIT 兌換 USD
$0.08313
1 DEFIT 兌換 MYR
RM0.374085
1 DEFIT 兌換 TRY
2.9153691
1 DEFIT 兌換 JPY
¥13.0455909
1 DEFIT 兌換 RUB
8.5964733
1 DEFIT 兌換 INR
7.0760256
1 DEFIT 兌換 IDR
Rp1,362.7866672
1 DEFIT 兌換 PHP
4.9088265
1 DEFIT 兌換 EGP
￡E.4.2338109
1 DEFIT 兌換 BRL
R$0.5245503
1 DEFIT 兌換 CAD
C$0.1188759
1 DEFIT 兌換 BDT
9.934035
1 DEFIT 兌換 NGN
129.283776
1 DEFIT 兌換 UAH
3.4889661
1 DEFIT 兌換 VES
Bs4.1565
1 DEFIT 兌換 PKR
Rs23.1300912
1 DEFIT 兌換 KZT
43.4545449
1 DEFIT 兌換 THB
฿2.8663224
1 DEFIT 兌換 TWD
NT$2.7125319
1 DEFIT 兌換 CHF
Fr0.0739857
1 DEFIT 兌換 HKD
HK$0.6459201
1 DEFIT 兌換 MAD
.د.م0.8296374