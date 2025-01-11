Digital Financial Exchange 圖標

Digital Financial Exchange 價格 (DIFX)

USD

Digital Financial Exchange (DIFX) 實時價格圖表

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-0.70%(1D)

今天 Digital Financial Exchange (DIFX) 的價格

今天 Digital Financial Exchange (DIFX) 的實時價格爲 0.097545 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DIFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Digital Financial Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.88M USD
- Digital Financial Exchange 當天價格變化爲 -0.75%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Digital Financial Exchange (DIFX) 價格表現 USD

今天內，Digital Financial Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00074370290610342
在過去30天內，Digital Financial Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0107389046
在過去60天內，Digital Financial Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0043564572
在過去90天內，Digital Financial Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00385873787148045

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00074370290610342-0.75%
30天$ -0.0107389046-11.00%
60天$ -0.0043564572-4.46%
90天$ -0.00385873787148045-3.80%

Digital Financial Exchange (DIFX) 價格分析

Digital Financial Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.09718
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$ 0.444
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-0.14%

-0.75%

-8.75%

Digital Financial Exchange (DIFX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.88M
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什麼是Digital Financial Exchange (DIFX)

Digital Financial Exchange token (DIFX) is the native token associated with the cryptocurrency exchange DIFX. Based on the Ethereum/Binance Smart Chain blockchain, this digital asset is ERC-20/BEP-20 compliant and decentralized. DIFX's value is dependent in part on the reputation of its crypto exchange.

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Digital Financial Exchange (DIFX) 資源

官網

大家還在問：關於 Digital Financial Exchange (DIFX) 的其他問題

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DIFX 兌換爲當地貨幣

1 DIFX 兌換 AUD
A$0.1580229
1 DIFX 兌換 GBP
0.07901145
1 DIFX 兌換 EUR
0.09461865
1 DIFX 兌換 USD
$0.097545
1 DIFX 兌換 MYR
RM0.43797705
1 DIFX 兌換 TRY
3.4550439
1 DIFX 兌換 JPY
¥15.37992015
1 DIFX 兌換 RUB
9.91349835
1 DIFX 兌換 INR
8.40740355
1 DIFX 兌換 IDR
Rp1,599.0981048
1 DIFX 兌換 PHP
5.755155
1 DIFX 兌換 EGP
￡E.4.92894885
1 DIFX 兌換 BRL
R$0.5969754
1 DIFX 兌換 CAD
C$0.1404648
1 DIFX 兌換 BDT
11.8985391
1 DIFX 兌換 NGN
151.2318171
1 DIFX 兌換 UAH
4.1242026
1 DIFX 兌換 VES
Bs5.169885
1 DIFX 兌換 PKR
Rs27.16335615
1 DIFX 兌換 KZT
51.4744965
1 DIFX 兌換 THB
฿3.3828606
1 DIFX 兌換 TWD
NT$3.22971495
1 DIFX 兌換 CHF
Fr0.08876595
1 DIFX 兌換 HKD
HK$0.7589001
1 DIFX 兌換 MAD
.د.م0.9793518