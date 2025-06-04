DIGIKA 價格 (DGK)
今天 DIGIKA (DGK) 的實時價格爲 0.137444 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DGK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DIGIKA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- DIGIKA 當天價格變化爲 -1.60%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，DIGIKA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022409990612625。
在過去30天內，DIGIKA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0408399727。
在過去60天內，DIGIKA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，DIGIKA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0022409990612625
|-1.60%
|30天
|$ +0.0408399727
|+29.71%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DIGIKA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.25%
-1.60%
-6.94%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DGK Token was born from a bold ambition: revolutionizing freelancing and digital payments through blockchain. By leveraging secure smart contracts, decentralized governance, and a robust economic ecosystem, DGK offers a fast, transparent, and reliable solution for freelancers and businesses worldwide. In today’s gig economy and remote work landscape, traditional platforms impose high fees, slow payments, and a lack of transparency. DGK Token eliminates these barriers with a decentralized, secure, and fair model—empowering all stakeholders. The future of freelancing starts now.
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|1 DGK 兌換 VND
₫3,616.83886
|1 DGK 兌換 AUD
A$0.21166376
|1 DGK 兌換 GBP
￡0.10033412
|1 DGK 兌換 EUR
€0.11957628
|1 DGK 兌換 USD
$0.137444
|1 DGK 兌換 MYR
RM0.58276256
|1 DGK 兌換 TRY
₺5.37680928
|1 DGK 兌換 JPY
¥19.77544272
|1 DGK 兌換 RUB
₽10.85395268
|1 DGK 兌換 INR
₹11.78032524
|1 DGK 兌換 IDR
Rp2,253.17996736
|1 DGK 兌換 KRW
₩189.31674004
|1 DGK 兌換 PHP
₱7.6556308
|1 DGK 兌換 EGP
￡E.6.82684348
|1 DGK 兌換 BRL
R$0.77380972
|1 DGK 兌換 CAD
C$0.18829828
|1 DGK 兌換 BDT
৳16.80115456
|1 DGK 兌換 NGN
₦217.47351788
|1 DGK 兌換 UAH
₴5.7107982
|1 DGK 兌換 VES
Bs13.194624
|1 DGK 兌換 PKR
Rs38.66162276
|1 DGK 兌換 KZT
₸70.41118676
|1 DGK 兌換 THB
฿4.48479772
|1 DGK 兌換 TWD
NT$4.12332
|1 DGK 兌換 AED
د.إ0.50441948
|1 DGK 兌換 CHF
Fr0.11270408
|1 DGK 兌換 HKD
HK$1.07756096
|1 DGK 兌換 MAD
.د.م1.26311036
|1 DGK 兌換 MXN
$2.64717144