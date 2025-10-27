Diem（DIEM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 147.1 24H最高價 $ 158.53 歷史最高 $ 347.15 最低價 $ 122.12 漲跌幅（1H） -0.62% 漲跌幅（1D） +2.00% 漲跌幅（7D） +0.56%

Diem（DIEM）目前實時價格為 $150.25。過去 24 小時內，DIEM 的交易價格在 $ 147.1 至 $ 158.53 之間波動，市場活躍度顯著。DIEM 的歷史最高價為 $ 347.15，歷史最低價為 $ 122.12。

從短期表現來看，DIEM 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.62%，過去 24 小時內變動為 +2.00%，過去 7 天內累計變動為 +0.56%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Diem（DIEM）市場資訊

市值 $ 4.86M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 4.86M 流通量 32.23K 總供應量 32,232.10696609367

Diem 的目前市值為 $ 4.86M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DIEM 的流通量為 32.23K，總供應量是 32232.10696609367，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.86M。