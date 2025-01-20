dicki 圖標

dicki 價格 ($DICKI)

USD

dicki ($DICKI) 實時價格圖表

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+20.70%(1D)

今天 dicki ($DICKI) 的價格

今天 dicki ($DICKI) 的實時價格爲 0.04135015 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$DICKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
dicki 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.62K USD
- dicki 當天價格變化爲 +20.74%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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dicki ($DICKI) 價格表現 USD

今天內，dicki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0071029
在過去30天內，dicki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0077249729
在過去60天內，dicki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0047858580
在過去90天內，dicki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03195174383503567

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0071029+20.74%
30天$ +0.0077249729+18.68%
60天$ +0.0047858580+11.57%
90天$ +0.03195174383503567+339.97%

dicki ($DICKI) 價格分析

dicki 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03418344
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$ 0.04618962
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$ 0.771147
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-3.57%

+20.74%

+10.90%

dicki ($DICKI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 9.62K
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什麼是dicki ($DICKI)

big dicki energy

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dicki ($DICKI) 資源

官網

大家還在問：關於 dicki ($DICKI) 的其他問題

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$DICKI 兌換爲當地貨幣

1 $DICKI 兌換 AUD
A$0.0665737415
1 $DICKI 兌換 GBP
0.033907123
1 $DICKI 兌換 EUR
0.0401096455
1 $DICKI 兌換 USD
$0.04135015
1 $DICKI 兌換 MYR
RM0.186075675
1 $DICKI 兌換 TRY
1.4699978325
1 $DICKI 兌換 JPY
¥6.4609609375
1 $DICKI 兌換 RUB
4.236736369
1 $DICKI 兌換 INR
3.580095987
1 $DICKI 兌換 IDR
Rp677.871203016
1 $DICKI 兌換 PHP
2.4210512825
1 $DICKI 兌換 EGP
￡E.2.076604533
1 $DICKI 兌換 BRL
R$0.252235915
1 $DICKI 兌換 CAD
C$0.059544216
1 $DICKI 兌換 BDT
5.024043225
1 $DICKI 兌換 NGN
64.4082341445
1 $DICKI 兌換 UAH
1.7412548165
1 $DICKI 兌換 VES
Bs2.2329081
1 $DICKI 兌換 PKR
Rs11.527594817
1 $DICKI 兌換 KZT
21.947832617
1 $DICKI 兌換 THB
฿1.4278206795
1 $DICKI 兌換 TWD
NT$1.3600064335
1 $DICKI 兌換 CHF
Fr0.0376286365
1 $DICKI 兌換 HKD
HK$0.321704167
1 $DICKI 兌換 MAD
.د.م0.415155506