Diamond Standard Carat 圖標

Diamond Standard Carat 價格 (CARAT)

USD

Diamond Standard Carat (CARAT) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 Diamond Standard Carat (CARAT) 的價格

今天 Diamond Standard Carat (CARAT) 的實時價格爲 0.553373 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CARAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Diamond Standard Carat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 99.51 USD
- Diamond Standard Carat 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Diamond Standard Carat (CARAT) 價格表現 USD

今天內，Diamond Standard Carat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Diamond Standard Carat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008676335
在過去60天內，Diamond Standard Carat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0352172664
在過去90天內，Diamond Standard Carat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0008676335+0.16%
60天$ -0.0352172664-6.36%
90天$ 0--

Diamond Standard Carat (CARAT) 價格分析

Diamond Standard Carat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.841665
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+5.01%

Diamond Standard Carat (CARAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 99.51
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什麼是Diamond Standard Carat (CARAT)

CARAT is a diamond commodity token issued by Diamond Standard. Diamond Standard has created the world's 1st regulator supervised diamond commodity in the form of fungible diamond coins and bars. When held at a custodian, these commodities are represented as digital tokens (BCC/BCB) on the Hedera Network. The BCC and BCB tokens are high value and can only be traded as a whole. The CARAT token is autonomously derived from the BCC/BCB tokens and represent a fixed fraction of the underlying asset. (Currently 5000:1 for BCC, and 50,000: 1 for BCB).

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Diamond Standard Carat (CARAT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Diamond Standard Carat (CARAT) 的其他問題

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CARAT 兌換爲當地貨幣

1 CARAT 兌換 AUD
A$0.87986307
1 CARAT 兌換 GBP
0.44823213
1 CARAT 兌換 EUR
0.53123808
1 CARAT 兌換 USD
$0.553373
1 CARAT 兌換 MYR
RM2.45697612
1 CARAT 兌換 TRY
19.72774745
1 CARAT 兌換 JPY
¥86.36492411
1 CARAT 兌換 RUB
54.64558375
1 CARAT 兌換 INR
47.87783196
1 CARAT 兌換 IDR
Rp8,925.36971819
1 CARAT 兌換 PHP
32.35571931
1 CARAT 兌換 EGP
￡E.27.8346619
1 CARAT 兌換 BRL
R$3.33130546
1 CARAT 兌換 CAD
C$0.79132339
1 CARAT 兌換 BDT
67.00793657
1 CARAT 兌換 NGN
857.93843174
1 CARAT 兌換 UAH
23.31360449
1 CARAT 兌換 VES
Bs30.435515
1 CARAT 兌換 PKR
Rs153.45586663
1 CARAT 兌換 KZT
288.3626703
1 CARAT 兌換 THB
฿18.72060859
1 CARAT 兌換 TWD
NT$18.12849948
1 CARAT 兌換 CHF
Fr0.4980357
1 CARAT 兌換 HKD
HK$4.30524194
1 CARAT 兌換 MAD
.د.م5.52266254