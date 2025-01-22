Diamond Standard Carat 價格 (CARAT)
今天 Diamond Standard Carat (CARAT) 的實時價格爲 0.553373 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CARAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Diamond Standard Carat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 99.51 USD
- Diamond Standard Carat 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Diamond Standard Carat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Diamond Standard Carat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008676335。
在過去60天內，Diamond Standard Carat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0352172664。
在過去90天內，Diamond Standard Carat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0008676335
|+0.16%
|60天
|$ -0.0352172664
|-6.36%
|90天
|$ 0
|--
Diamond Standard Carat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
+5.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CARAT is a diamond commodity token issued by Diamond Standard. Diamond Standard has created the world's 1st regulator supervised diamond commodity in the form of fungible diamond coins and bars. When held at a custodian, these commodities are represented as digital tokens (BCC/BCB) on the Hedera Network. The BCC and BCB tokens are high value and can only be traded as a whole. The CARAT token is autonomously derived from the BCC/BCB tokens and represent a fixed fraction of the underlying asset. (Currently 5000:1 for BCC, and 50,000: 1 for BCB).
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|1 CARAT 兌換 AUD
A$0.87986307
|1 CARAT 兌換 GBP
￡0.44823213
|1 CARAT 兌換 EUR
€0.53123808
|1 CARAT 兌換 USD
$0.553373
|1 CARAT 兌換 MYR
RM2.45697612
|1 CARAT 兌換 TRY
₺19.72774745
|1 CARAT 兌換 JPY
¥86.36492411
|1 CARAT 兌換 RUB
₽54.64558375
|1 CARAT 兌換 INR
₹47.87783196
|1 CARAT 兌換 IDR
Rp8,925.36971819
|1 CARAT 兌換 PHP
₱32.35571931
|1 CARAT 兌換 EGP
￡E.27.8346619
|1 CARAT 兌換 BRL
R$3.33130546
|1 CARAT 兌換 CAD
C$0.79132339
|1 CARAT 兌換 BDT
৳67.00793657
|1 CARAT 兌換 NGN
₦857.93843174
|1 CARAT 兌換 UAH
₴23.31360449
|1 CARAT 兌換 VES
Bs30.435515
|1 CARAT 兌換 PKR
Rs153.45586663
|1 CARAT 兌換 KZT
₸288.3626703
|1 CARAT 兌換 THB
฿18.72060859
|1 CARAT 兌換 TWD
NT$18.12849948
|1 CARAT 兌換 CHF
Fr0.4980357
|1 CARAT 兌換 HKD
HK$4.30524194
|1 CARAT 兌換 MAD
.د.م5.52266254