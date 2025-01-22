Diamond Boyz Coin 價格 (DBZ)
今天 Diamond Boyz Coin (DBZ) 的實時價格爲 0.00177855 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DBZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Diamond Boyz Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.15 USD
- Diamond Boyz Coin 當天價格變化爲 +1.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Diamond Boyz Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Diamond Boyz Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001120331。
在過去60天內，Diamond Boyz Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004563871。
在過去90天內，Diamond Boyz Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004876721240060763。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.49%
|30天
|$ -0.0001120331
|-6.29%
|60天
|$ -0.0004563871
|-25.66%
|90天
|$ -0.0004876721240060763
|-21.51%
Diamond Boyz Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+1.49%
-1.45%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DBZ Coin aims to become the leader in payment and verification for authentic jewelry purchases as well as set a standard for a faster remittance systems worldwide. By walking users through how to obtain Diamond Boyz Coin, is also introducing them to a new way to interact with the internet in an entertaining and valuable way.
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|1 DBZ 兌換 AUD
A$0.0028278945
|1 DBZ 兌換 GBP
￡0.0014406255
|1 DBZ 兌換 EUR
€0.001707408
|1 DBZ 兌換 USD
$0.00177855
|1 DBZ 兌換 MYR
RM0.007896762
|1 DBZ 兌換 TRY
₺0.0634053075
|1 DBZ 兌換 JPY
¥0.2775782985
|1 DBZ 兌換 RUB
₽0.1756318125
|1 DBZ 兌換 INR
₹0.153880146
|1 DBZ 兌換 IDR
Rp28.6862863065
|1 DBZ 兌換 PHP
₱0.1039918185
|1 DBZ 兌換 EGP
￡E.0.089461065
|1 DBZ 兌換 BRL
R$0.010706871
|1 DBZ 兌換 CAD
C$0.0025433265
|1 DBZ 兌換 BDT
৳0.2153646195
|1 DBZ 兌換 NGN
₦2.757428349
|1 DBZ 兌換 UAH
₴0.0749303115
|1 DBZ 兌換 VES
Bs0.09782025
|1 DBZ 兌換 PKR
Rs0.4932097005
|1 DBZ 兌換 KZT
₸0.926802405
|1 DBZ 兌換 THB
฿0.0601683465
|1 DBZ 兌換 TWD
NT$0.058265298
|1 DBZ 兌換 CHF
Fr0.001600695
|1 DBZ 兌換 HKD
HK$0.013837119
|1 DBZ 兌換 MAD
.د.م0.017749929