Diamond Boyz Coin 圖標

Diamond Boyz Coin 價格 (DBZ)

USD

Diamond Boyz Coin (DBZ) 實時價格圖表

$0.00177855
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+1.40%(1D)

今天 Diamond Boyz Coin (DBZ) 的價格

今天 Diamond Boyz Coin (DBZ) 的實時價格爲 0.00177855 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DBZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Diamond Boyz Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.15 USD
- Diamond Boyz Coin 當天價格變化爲 +1.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Diamond Boyz Coin (DBZ) 價格表現 USD

今天內，Diamond Boyz Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Diamond Boyz Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001120331
在過去60天內，Diamond Boyz Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004563871
在過去90天內，Diamond Boyz Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004876721240060763

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.49%
30天$ -0.0001120331-6.29%
60天$ -0.0004563871-25.66%
90天$ -0.0004876721240060763-21.51%

Diamond Boyz Coin (DBZ) 價格分析

Diamond Boyz Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00174764
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$ 0.00179423
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$ 0.150052
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+1.49%

-1.45%

Diamond Boyz Coin (DBZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 6.15
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什麼是Diamond Boyz Coin (DBZ)

DBZ Coin aims to become the leader in payment and verification for authentic jewelry purchases as well as set a standard for a faster remittance systems worldwide. By walking users through how to obtain Diamond Boyz Coin, is also introducing them to a new way to interact with the internet in an entertaining and valuable way.

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Diamond Boyz Coin (DBZ) 資源

官網

大家還在問：關於 Diamond Boyz Coin (DBZ) 的其他問題

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DBZ 兌換爲當地貨幣

1 DBZ 兌換 AUD
A$0.0028278945
1 DBZ 兌換 GBP
0.0014406255
1 DBZ 兌換 EUR
0.001707408
1 DBZ 兌換 USD
$0.00177855
1 DBZ 兌換 MYR
RM0.007896762
1 DBZ 兌換 TRY
0.0634053075
1 DBZ 兌換 JPY
¥0.2775782985
1 DBZ 兌換 RUB
0.1756318125
1 DBZ 兌換 INR
0.153880146
1 DBZ 兌換 IDR
Rp28.6862863065
1 DBZ 兌換 PHP
0.1039918185
1 DBZ 兌換 EGP
￡E.0.089461065
1 DBZ 兌換 BRL
R$0.010706871
1 DBZ 兌換 CAD
C$0.0025433265
1 DBZ 兌換 BDT
0.2153646195
1 DBZ 兌換 NGN
2.757428349
1 DBZ 兌換 UAH
0.0749303115
1 DBZ 兌換 VES
Bs0.09782025
1 DBZ 兌換 PKR
Rs0.4932097005
1 DBZ 兌換 KZT
0.926802405
1 DBZ 兌換 THB
฿0.0601683465
1 DBZ 兌換 TWD
NT$0.058265298
1 DBZ 兌換 CHF
Fr0.001600695
1 DBZ 兌換 HKD
HK$0.013837119
1 DBZ 兌換 MAD
.د.م0.017749929