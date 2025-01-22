Diabase 圖標

Diabase 價格 (DIAC)

USD

Diabase (DIAC) 實時價格圖表

$0.00426957
$0.00426957$0.00426957
-25.50%(1D)

今天 Diabase (DIAC) 的價格

今天 Diabase (DIAC) 的實時價格爲 0.00426957 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DIAC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Diabase 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 66.73 USD
- Diabase 當天價格變化爲 -25.51%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 DIAC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DIAC 價格信息的首選平臺。

Diabase (DIAC) 價格表現 USD

今天內，Diabase 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001462570967365172
在過去30天內，Diabase 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021335617
在過去60天內，Diabase 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022551937
在過去90天內，Diabase 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005608073335656902

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001462570967365172-25.51%
30天$ -0.0021335617-49.97%
60天$ -0.0022551937-52.82%
90天$ -0.005608073335656902-56.77%

Diabase (DIAC) 價格分析

Diabase 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00426793
$ 0.00426793$ 0.00426793

$ 0.00622103
$ 0.00622103$ 0.00622103

$ 13.5
$ 13.5$ 13.5

-0.07%

-25.51%

+0.49%

Diabase (DIAC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 66.73
$ 66.73$ 66.73

0.00
0.00 0.00

什麼是Diabase (DIAC)

Project will bring digital wealth preservation and AI generated smarcontracts access to everyone.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Diabase (DIAC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Diabase (DIAC) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DIAC 兌換爲當地貨幣

1 DIAC 兌換 AUD
A$0.0067886163
1 DIAC 兌換 GBP
0.0034583517
1 DIAC 兌換 EUR
0.0040987872
1 DIAC 兌換 USD
$0.00426957
1 DIAC 兌換 MYR
RM0.0189568908
1 DIAC 兌換 TRY
0.1522101705
1 DIAC 兌換 JPY
¥0.6663517899
1 DIAC 兌換 RUB
0.4216200375
1 DIAC 兌換 INR
0.3694031964
1 DIAC 兌換 IDR
Rp68.8640226171
1 DIAC 兌換 PHP
0.2496417579
1 DIAC 兌換 EGP
￡E.0.214759371
1 DIAC 兌換 BRL
R$0.0257028114
1 DIAC 兌換 CAD
C$0.0061054851
1 DIAC 兌換 BDT
0.5170022313
1 DIAC 兌換 NGN
6.6194559366
1 DIAC 兌換 UAH
0.1798769841
1 DIAC 兌換 VES
Bs0.23482635
1 DIAC 兌換 PKR
Rs1.1839944567
1 DIAC 兌換 KZT
2.224872927
1 DIAC 兌換 THB
฿0.1444395531
1 DIAC 兌換 TWD
NT$0.1398711132
1 DIAC 兌換 CHF
Fr0.003842613
1 DIAC 兌換 HKD
HK$0.0332172546
1 DIAC 兌換 MAD
.د.م0.0426103086