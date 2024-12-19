dHEDGE DAO 圖標

dHEDGE DAO 價格 (DHT)

USD

dHEDGE DAO (DHT) 實時價格圖表

$0.09211
$0.09211$0.09211
-7.10%(1D)

今天 dHEDGE DAO (DHT) 的價格

今天 dHEDGE DAO (DHT) 的實時價格爲 0.09211 USD。目前其市值爲 $ 5.27M USD。DHT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
dHEDGE DAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.79K USD
- dHEDGE DAO 當天價格變化爲 -7.14%
- 其循環供應量爲 57.21M USD

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dHEDGE DAO (DHT) 價格表現 USD

今天內，dHEDGE DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00708788751750701
在過去30天內，dHEDGE DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0289967069
在過去60天內，dHEDGE DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0288581551
在過去90天內，dHEDGE DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01907913451121307

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00708788751750701-7.14%
30天$ -0.0289967069-31.48%
60天$ +0.0288581551+31.33%
90天$ +0.01907913451121307+26.12%

dHEDGE DAO (DHT) 價格分析

dHEDGE DAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.09101
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$ 0.09943
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$ 5.52
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-0.16%

-7.14%

-9.75%

dHEDGE DAO (DHT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

$ 11.79K
$ 11.79K$ 11.79K

57.21M
57.21M 57.21M

什麼是dHEDGE DAO (DHT)

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dHEDGE DAO (DHT) 資源

官網

大家還在問：關於 dHEDGE DAO (DHT) 的其他問題

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DHT 兌換爲當地貨幣

1 DHT 兌換 AUD
A$0.1464549
1 DHT 兌換 GBP
0.0727669
1 DHT 兌換 EUR
0.0884256
1 DHT 兌換 USD
$0.09211
1 DHT 兌換 MYR
RM0.414495
1 DHT 兌換 TRY
3.2302977
1 DHT 兌換 JPY
¥14.4548223
1 DHT 兌換 RUB
9.5250951
1 DHT 兌換 INR
7.8404032
1 DHT 兌換 IDR
Rp1,509.9997584
1 DHT 兌換 PHP
5.4390955
1 DHT 兌換 EGP
￡E.4.6911623
1 DHT 兌換 BRL
R$0.5812141
1 DHT 兌換 CAD
C$0.1317173
1 DHT 兌換 BDT
11.007145
1 DHT 兌換 NGN
143.249472
1 DHT 兌換 UAH
3.8658567
1 DHT 兌換 VES
Bs4.6055
1 DHT 兌換 PKR
Rs25.6286864
1 DHT 兌換 KZT
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1 DHT 兌換 THB
฿3.1759528
1 DHT 兌換 TWD
NT$3.0055493
1 DHT 兌換 CHF
Fr0.0819779
1 DHT 兌換 HKD
HK$0.7156947
1 DHT 兌換 MAD
.د.م0.9192578