dHealth 圖標

dHealth 價格 (DHP)

USD

dHealth (DHP) 實時價格圖表

$0.00040929
$0.00040929$0.00040929
+3.80%(1D)

今天 dHealth (DHP) 的價格

今天 dHealth (DHP) 的實時價格爲 0.00040933 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DHP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
dHealth 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 29.65 USD
- dHealth 當天價格變化爲 +3.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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dHealth (DHP) 價格表現 USD

今天內，dHealth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，dHealth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000715620
在過去60天內，dHealth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001002718
在過去90天內，dHealth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+3.97%
30天$ +0.0000715620+17.48%
60天$ +0.0001002718+24.50%
90天$ 0--

dHealth (DHP) 價格分析

dHealth 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00039372
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$ 0.00042195
$ 0.00042195$ 0.00042195

$ 0.178256
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-1.86%

+3.97%

-33.89%

dHealth (DHP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 29.65
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什麼是dHealth (DHP)

dHealth - The Framework For Health-to-Earn dHealth Network offers plug-and-play components and shared blockchain infrastructure to execute global healthcare use-cases and payment systems seamlessly. DHP (Digital Health Points) is the native token of the dHealth Network. DHP are cross-chain compatible and power the global dHealth ecosystem. Currently, DHP are available as native DHP on dHealth Network and as ERC20 DHP on Ethereum.

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dHealth (DHP) 資源

官網

大家還在問：關於 dHealth (DHP) 的其他問題

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DHP 兌換爲當地貨幣

1 DHP 兌換 AUD
A$0.0006508347
1 DHP 兌換 GBP
0.0003315573
1 DHP 兌換 EUR
0.0003929568
1 DHP 兌換 USD
$0.00040933
1 DHP 兌換 MYR
RM0.0018174252
1 DHP 兌換 TRY
0.0145926145
1 DHP 兌換 JPY
¥0.0638841331
1 DHP 兌換 RUB
0.0404213375
1 DHP 兌換 INR
0.0354152316
1 DHP 兌換 IDR
Rp6.6020958499
1 DHP 兌換 PHP
0.0239335251
1 DHP 兌換 EGP
￡E.0.020589299
1 DHP 兌換 BRL
R$0.0024641666
1 DHP 兌換 CAD
C$0.0005853419
1 DHP 兌換 BDT
0.0495657697
1 DHP 兌換 NGN
0.6346170454
1 DHP 兌換 UAH
0.0172450729
1 DHP 兌換 VES
Bs0.02251315
1 DHP 兌換 PKR
Rs0.1135113023
1 DHP 兌換 KZT
0.213301863
1 DHP 兌換 THB
฿0.0138476339
1 DHP 兌換 TWD
NT$0.0134096508
1 DHP 兌換 CHF
Fr0.000368397
1 DHP 兌換 HKD
HK$0.0031845874
1 DHP 兌換 MAD
.د.م0.0040851134