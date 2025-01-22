DHD Coin 圖標

DHD Coin 價格 (DHD)

USD

DHD Coin (DHD) 實時價格圖表

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$0.00259536$0.00259536
+5.50%(1D)

今天 DHD Coin (DHD) 的價格

今天 DHD Coin (DHD) 的實時價格爲 0.00259536 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DHD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DHD Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.91 USD
- DHD Coin 當天價格變化爲 +5.51%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DHD Coin (DHD) 價格表現 USD

今天內，DHD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00013564
在過去30天內，DHD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006830743
在過去60天內，DHD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012803256
在過去90天內，DHD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002474458091682025

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00013564+5.51%
30天$ -0.0006830743-26.31%
60天$ -0.0012803256-49.33%
90天$ -0.002474458091682025-48.80%

DHD Coin (DHD) 價格分析

DHD Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00245972
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$ 0.00261509$ 0.00261509

$ 0.02959571
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-0.21%

+5.51%

-8.41%

DHD Coin (DHD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 10.91
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什麼是DHD Coin (DHD)

DHD - Accelerating Your Crypto Journey in the World of Decentralized Finance.

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DHD Coin (DHD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DHD Coin (DHD) 的其他問題

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DHD 兌換爲當地貨幣

1 DHD 兌換 AUD
A$0.0041266224
1 DHD 兌換 GBP
0.0021022416
1 DHD 兌換 EUR
0.0024915456
1 DHD 兌換 USD
$0.00259536
1 DHD 兌換 MYR
RM0.0115233984
1 DHD 兌換 TRY
0.092524584
1 DHD 兌換 JPY
¥0.4050578352
1 DHD 兌換 RUB
0.2562918
1 DHD 兌換 INR
0.2245505472
1 DHD 兌換 IDR
Rp41.8606393008
1 DHD 兌換 PHP
0.1518026064
1 DHD 兌換 EGP
￡E.0.130546608
1 DHD 兌換 BRL
R$0.0156240672
1 DHD 兌換 CAD
C$0.0037113648
1 DHD 兌換 BDT
0.3142721424
1 DHD 兌換 NGN
4.0237942368
1 DHD 兌換 UAH
0.1093425168
1 DHD 兌換 VES
Bs0.1427448
1 DHD 兌換 PKR
Rs0.7197192816
1 DHD 兌換 KZT
1.352442096
1 DHD 兌換 THB
฿0.0878010288
1 DHD 兌換 TWD
NT$0.0850239936
1 DHD 兌換 CHF
Fr0.002335824
1 DHD 兌換 HKD
HK$0.0201919008
1 DHD 兌換 MAD
.د.م0.0259016928