DFV 圖標

DFV 價格 (DFV)

USD

DFV (DFV) 實時價格圖表

$0.00014903
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-20.30%(1D)

今天 DFV (DFV) 的價格

今天 DFV (DFV) 的實時價格爲 0.00014844 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DFV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DFV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.67K USD
- DFV 當天價格變化爲 -19.83%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DFV (DFV) 價格表現 USD

今天內，DFV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，DFV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000307697
在過去60天內，DFV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000810539
在過去90天內，DFV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000234707247957017

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-19.83%
30天$ -0.0000307697-20.72%
60天$ -0.0000810539-54.60%
90天$ +0.0000234707247957017+18.78%

DFV (DFV) 價格分析

DFV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00013321
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$ 0.00018903
$ 0.00018903$ 0.00018903

$ 0.00378223
$ 0.00378223$ 0.00378223

+5.49%

-19.83%

-18.90%

DFV (DFV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 10.67K
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什麼是DFV (DFV)

JOIN A TRUE MOVEMENT DeepFuckingValue, also known as Roaring Kitty, stands as a symbol for retail investors who are fed up with being exploited by major financial players at every turn. This movement represents a collective frustration and a desire for change, where ordinary investors band together to challenge the status quo and reclaim their financial autonomy. By joining this movement, you become part of a significant shift towards financial freedom. It's not just about investing; it's about standing up against the inequities of the financial system and advocating for a fairer, more inclusive market where retail investors have a voice and power. Be part of this revolutionary change and help pave the way for a future where financial opportunities are accessible to all.

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DFV (DFV) 資源

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大家還在問：關於 DFV (DFV) 的其他問題

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DFV 兌換爲當地貨幣

1 DFV 兌換 AUD
A$0.000237504
1 DFV 兌換 GBP
0.0001202364
1 DFV 兌換 EUR
0.0001425024
1 DFV 兌換 USD
$0.00014844
1 DFV 兌換 MYR
RM0.0006635268
1 DFV 兌換 TRY
0.0052874328
1 DFV 兌換 JPY
¥0.0231165612
1 DFV 兌換 RUB
0.0148870476
1 DFV 兌換 INR
0.0128445132
1 DFV 兌換 IDR
Rp2.4334422336
1 DFV 兌換 PHP
0.0086733492
1 DFV 兌換 EGP
￡E.0.0074620788
1 DFV 兌換 BRL
R$0.0008950932
1 DFV 兌換 CAD
C$0.0002137536
1 DFV 兌換 BDT
0.0180992892
1 DFV 兌換 NGN
0.2304961476
1 DFV 兌換 UAH
0.0062686212
1 DFV 兌換 VES
Bs0.00801576
1 DFV 兌換 PKR
Rs0.0413939784
1 DFV 兌換 KZT
0.07874742
1 DFV 兌換 THB
฿0.0050558664
1 DFV 兌換 TWD
NT$0.0048584412
1 DFV 兌換 CHF
Fr0.000133596
1 DFV 兌換 HKD
HK$0.0011548632
1 DFV 兌換 MAD
.د.م0.0014873688