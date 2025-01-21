DFV 價格 (DFV)
今天 DFV (DFV) 的實時價格爲 0.00014844 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DFV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DFV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.67K USD
- DFV 當天價格變化爲 -19.83%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，DFV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，DFV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000307697。
在過去60天內，DFV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000810539。
在過去90天內，DFV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000234707247957017。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-19.83%
|30天
|$ -0.0000307697
|-20.72%
|60天
|$ -0.0000810539
|-54.60%
|90天
|$ +0.0000234707247957017
|+18.78%
DFV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+5.49%
-19.83%
-18.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 DFV 兌換 AUD
A$0.000237504
|1 DFV 兌換 GBP
￡0.0001202364
|1 DFV 兌換 EUR
€0.0001425024
|1 DFV 兌換 USD
$0.00014844
|1 DFV 兌換 MYR
RM0.0006635268
|1 DFV 兌換 TRY
₺0.0052874328
|1 DFV 兌換 JPY
¥0.0231165612
|1 DFV 兌換 RUB
₽0.0148870476
|1 DFV 兌換 INR
₹0.0128445132
|1 DFV 兌換 IDR
Rp2.4334422336
|1 DFV 兌換 PHP
₱0.0086733492
|1 DFV 兌換 EGP
￡E.0.0074620788
|1 DFV 兌換 BRL
R$0.0008950932
|1 DFV 兌換 CAD
C$0.0002137536
|1 DFV 兌換 BDT
৳0.0180992892
|1 DFV 兌換 NGN
₦0.2304961476
|1 DFV 兌換 UAH
₴0.0062686212
|1 DFV 兌換 VES
Bs0.00801576
|1 DFV 兌換 PKR
Rs0.0413939784
|1 DFV 兌換 KZT
₸0.07874742
|1 DFV 兌換 THB
฿0.0050558664
|1 DFV 兌換 TWD
NT$0.0048584412
|1 DFV 兌換 CHF
Fr0.000133596
|1 DFV 兌換 HKD
HK$0.0011548632
|1 DFV 兌換 MAD
.د.م0.0014873688