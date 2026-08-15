Dexter AI 今日價格

Dexter AI (DEXTER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.94%。目前 DEXTER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DEXTER。

Dexter AI 目前市值在 $ 403,474 排名第 #-，流通供應量為 999.89M DEXTER。過去 24 小時內，DEXTER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00589035，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEXTER 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 +4.11%。過去一天，總交易量達到 $ 28.57K。

Dexter AI（DEXTER）市場資訊

市值 $ 403.47K$ 403.47K $ 403.47K 成交量（24H） $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K 完全稀釋市值 $ 403.47K$ 403.47K $ 403.47K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,893,661.77401 999,893,661.77401 999,893,661.77401

Dexter AI 的目前市值為 $ 403.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 28.57K。DEXTER 的流通量為 999.89M，總供應量是 999893661.77401，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 403.47K。