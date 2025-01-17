DeXter 圖標

DeXter 價格 (DEXTR)

USD

DeXter (DEXTR) 實時價格圖表

$0.01344065
$0.01344065$0.01344065
+2.60%(1D)

今天 DeXter (DEXTR) 的價格

今天 DeXter (DEXTR) 的實時價格爲 0.01344065 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DEXTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeXter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 51.71 USD
- DeXter 當天價格變化爲 +2.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DeXter (DEXTR) 價格表現 USD

今天內，DeXter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00035186
在過去30天內，DeXter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0068838184
在過去60天內，DeXter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009301588
在過去90天內，DeXter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.008616332433234125

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00035186+2.69%
30天$ -0.0068838184-51.21%
60天$ -0.0009301588-6.92%
90天$ -0.008616332433234125-39.06%

DeXter (DEXTR) 價格分析

DeXter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01307769
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$ 0.0139545
$ 0.0139545$ 0.0139545

$ 0.20588
$ 0.20588$ 0.20588

+0.17%

+2.69%

-2.04%

DeXter (DEXTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 51.71
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什麼是DeXter (DEXTR)

Governance token for the first orderbook exchange on Radix built entirely by community contributors

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DeXter (DEXTR) 資源

官網

大家還在問：關於 DeXter (DEXTR) 的其他問題

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DEXTR 兌換爲當地貨幣

1 DEXTR 兌換 AUD
A$0.02150504
1 DEXTR 兌換 GBP
0.0108869265
1 DEXTR 兌換 EUR
0.0130374305
1 DEXTR 兌換 USD
$0.01344065
1 DEXTR 兌換 MYR
RM0.060482925
1 DEXTR 兌換 TRY
0.4762022295
1 DEXTR 兌換 JPY
¥2.0880049775
1 DEXTR 兌換 RUB
1.385999828
1 DEXTR 兌換 INR
1.1640946965
1 DEXTR 兌換 IDR
Rp220.338489336
1 DEXTR 兌換 PHP
0.787353277
1 DEXTR 兌換 EGP
￡E.0.6772743535
1 DEXTR 兌換 BRL
R$0.081181526
1 DEXTR 兌換 CAD
C$0.0192201295
1 DEXTR 兌換 BDT
1.634114227
1 DEXTR 兌換 NGN
20.9355596595
1 DEXTR 兌換 UAH
0.566926617
1 DEXTR 兌換 VES
Bs0.7257951
1 DEXTR 兌換 PKR
Rs3.7500757565
1 DEXTR 兌換 KZT
7.130264825
1 DEXTR 兌換 THB
฿0.4641056445
1 DEXTR 兌換 TWD
NT$0.4423317915
1 DEXTR 兌換 CHF
Fr0.0122309915
1 DEXTR 兌換 HKD
HK$0.104568257
1 DEXTR 兌換 MAD
.د.م0.1350785325