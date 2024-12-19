Dexsport 價格 (DESU)
今天 Dexsport (DESU) 的實時價格爲 0.00676732 USD。目前其市值爲 $ 1.36M USD。DESU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dexsport 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 42.43K USD
- Dexsport 當天價格變化爲 +2.30%
- 其循環供應量爲 201.92M USD
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今天內，Dexsport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001521。
在過去30天內，Dexsport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0050238309。
在過去60天內，Dexsport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0040011021。
在過去90天內，Dexsport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0059970406476977149。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0001521
|+2.30%
|30天
|$ +0.0050238309
|+74.24%
|60天
|$ +0.0040011021
|+59.12%
|90天
|$ +0.0059970406476977149
|+778.55%
Dexsport 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.62%
+2.30%
+11.24%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.
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|1 DESU 兌換 AUD
A$0.0107600388
|1 DESU 兌換 GBP
￡0.0053461828
|1 DESU 兌換 EUR
€0.0064966272
|1 DESU 兌換 USD
$0.00676732
|1 DESU 兌換 MYR
RM0.03045294
|1 DESU 兌換 TRY
₺0.2373299124
|1 DESU 兌換 JPY
¥1.0619955276
|1 DESU 兌換 RUB
₽0.6998085612
|1 DESU 兌換 INR
₹0.5760342784
|1 DESU 兌換 IDR
Rp110.9396543808
|1 DESU 兌換 PHP
₱0.399610246
|1 DESU 兌換 EGP
￡E.0.3446596076
|1 DESU 兌換 BRL
R$0.0427017892
|1 DESU 兌換 CAD
C$0.0096772676
|1 DESU 兌換 BDT
৳0.80869474
|1 DESU 兌換 NGN
₦10.524536064
|1 DESU 兌換 UAH
₴0.2840244204
|1 DESU 兌換 VES
Bs0.338366
|1 DESU 兌換 PKR
Rs1.8829391168
|1 DESU 兌換 KZT
₸3.5374811836
|1 DESU 兌換 THB
฿0.2333371936
|1 DESU 兌換 TWD
NT$0.2208176516
|1 DESU 兌換 CHF
Fr0.0060229148
|1 DESU 兌換 HKD
HK$0.0525820764
|1 DESU 兌換 MAD
.د.م0.0675378536