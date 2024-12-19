Dexsport 圖標

Dexsport 價格 (DESU)

USD

Dexsport (DESU) 實時價格圖表

$0.00676732
$0.00676732$0.00676732
+2.20%(1D)

今天 Dexsport (DESU) 的價格

今天 Dexsport (DESU) 的實時價格爲 0.00676732 USD。目前其市值爲 $ 1.36M USD。DESU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dexsport 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 42.43K USD
- Dexsport 當天價格變化爲 +2.30%
- 其循環供應量爲 201.92M USD

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Dexsport (DESU) 價格表現 USD

今天內，Dexsport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001521
在過去30天內，Dexsport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0050238309
在過去60天內，Dexsport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0040011021
在過去90天內，Dexsport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0059970406476977149

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0001521+2.30%
30天$ +0.0050238309+74.24%
60天$ +0.0040011021+59.12%
90天$ +0.0059970406476977149+778.55%

Dexsport (DESU) 價格分析

Dexsport 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00633447
$ 0.00633447$ 0.00633447

$ 0.00676848
$ 0.00676848$ 0.00676848

$ 0.349288
$ 0.349288$ 0.349288

+0.62%

+2.30%

+11.24%

Dexsport (DESU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 42.43K
$ 42.43K$ 42.43K

201.92M
201.92M 201.92M

什麼是Dexsport (DESU)

Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.

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Dexsport (DESU) 資源

官網

大家還在問：關於 Dexsport (DESU) 的其他問題

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DESU 兌換爲當地貨幣

1 DESU 兌換 AUD
A$0.0107600388
1 DESU 兌換 GBP
0.0053461828
1 DESU 兌換 EUR
0.0064966272
1 DESU 兌換 USD
$0.00676732
1 DESU 兌換 MYR
RM0.03045294
1 DESU 兌換 TRY
0.2373299124
1 DESU 兌換 JPY
¥1.0619955276
1 DESU 兌換 RUB
0.6998085612
1 DESU 兌換 INR
0.5760342784
1 DESU 兌換 IDR
Rp110.9396543808
1 DESU 兌換 PHP
0.399610246
1 DESU 兌換 EGP
￡E.0.3446596076
1 DESU 兌換 BRL
R$0.0427017892
1 DESU 兌換 CAD
C$0.0096772676
1 DESU 兌換 BDT
0.80869474
1 DESU 兌換 NGN
10.524536064
1 DESU 兌換 UAH
0.2840244204
1 DESU 兌換 VES
Bs0.338366
1 DESU 兌換 PKR
Rs1.8829391168
1 DESU 兌換 KZT
3.5374811836
1 DESU 兌換 THB
฿0.2333371936
1 DESU 兌換 TWD
NT$0.2208176516
1 DESU 兌換 CHF
Fr0.0060229148
1 DESU 兌換 HKD
HK$0.0525820764
1 DESU 兌換 MAD
.د.م0.0675378536