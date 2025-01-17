DEXED 圖標

DEXED 價格 (DEXED)

USD

DEXED (DEXED) 實時價格圖表

$0.00251773
$0.00251773$0.00251773
-8.30%(1D)

今天 DEXED (DEXED) 的價格

今天 DEXED (DEXED) 的實時價格爲 0.00251773 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DEXED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DEXED 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.11K USD
- DEXED 當天價格變化爲 -8.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DEXED (DEXED) 價格表現 USD

今天內，DEXED 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000230536104367847
在過去30天內，DEXED 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011709665
在過去60天內，DEXED 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011709665
在過去90天內，DEXED 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006092805459234595

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000230536104367847-8.38%
30天$ -0.0011709665-46.50%
60天$ -0.0011709665-46.50%
90天$ +0.0006092805459234595+31.93%

DEXED (DEXED) 價格分析

DEXED 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00251642
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$ 0.00295269
$ 0.00295269$ 0.00295269

$ 0.076332
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-0.44%

-8.38%

-17.20%

DEXED (DEXED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 3.11K
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什麼是DEXED (DEXED)

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DEXED (DEXED) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DEXED (DEXED) 的其他問題

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DEXED 兌換爲當地貨幣

1 DEXED 兌換 AUD
A$0.004028368
1 DEXED 兌換 GBP
0.0020393613
1 DEXED 兌換 EUR
0.0024421981
1 DEXED 兌換 USD
$0.00251773
1 DEXED 兌換 MYR
RM0.011329785
1 DEXED 兌換 TRY
0.0892031739
1 DEXED 兌換 JPY
¥0.3911293555
1 DEXED 兌換 RUB
0.2596283176
1 DEXED 兌換 INR
0.2180605953
1 DEXED 兌換 IDR
Rp41.2742556912
1 DEXED 兌換 PHP
0.1474886234
1 DEXED 兌換 EGP
￡E.0.1268684147
1 DEXED 兌換 BRL
R$0.0152070892
1 DEXED 兌換 CAD
C$0.0036003539
1 DEXED 兌換 BDT
0.3061056134
1 DEXED 兌換 NGN
3.9216917799
1 DEXED 兌換 UAH
0.1061978514
1 DEXED 兌換 VES
Bs0.13595742
1 DEXED 兌換 PKR
Rs0.7024718473
1 DEXED 兌換 KZT
1.335655765
1 DEXED 兌換 THB
฿0.0869372169
1 DEXED 兌換 TWD
NT$0.0828584943
1 DEXED 兌換 CHF
Fr0.0022911343
1 DEXED 兌換 HKD
HK$0.0195879394
1 DEXED 兌換 MAD
.د.م0.0253031865