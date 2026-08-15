DexCheck AI 今日價格

DexCheck AI (DCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.00%。目前 DCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DCK。

DexCheck AI 目前市值在 $ 85,329 排名第 #-，流通供應量為 704.96M DCK。過去 24 小時內，DCK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.182736，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DCK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +45.69%。過去一天，總交易量達到 --。

DexCheck AI（DCK）市場資訊

市值 $ 85.33K$ 85.33K $ 85.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 89.26K$ 89.26K $ 89.26K 流通量 704.96M 704.96M 704.96M 總供應量 960,416,753.75276 960,416,753.75276 960,416,753.75276

DexCheck AI 的目前市值為 $ 85.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DCK 的流通量為 704.96M，總供應量是 960416753.75276，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 89.26K。