Dexalot 價格 (ALOT)
今天 Dexalot (ALOT) 的實時價格爲 1.068 USD。目前其市值爲 $ 56.98M USD。ALOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dexalot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 462.42K USD
- Dexalot 當天價格變化爲 -7.43%
- 其循環供應量爲 53.34M USD
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今天內，Dexalot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.085773369679862。
在過去30天內，Dexalot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2162077356。
在過去60天內，Dexalot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4944610380。
在過去90天內，Dexalot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5413286760946547。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.085773369679862
|-7.43%
|30天
|$ +0.2162077356
|+20.24%
|60天
|$ +0.4944610380
|+46.30%
|90天
|$ +0.5413286760946547
|+102.78%
Dexalot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.59%
-7.43%
-8.54%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.
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|1 ALOT 兌換 AUD
A$1.69812
|1 ALOT 兌換 GBP
￡0.84372
|1 ALOT 兌換 EUR
€1.02528
|1 ALOT 兌換 USD
$1.068
|1 ALOT 兌換 MYR
RM4.806
|1 ALOT 兌換 TRY
₺37.45476
|1 ALOT 兌換 JPY
¥167.60124
|1 ALOT 兌換 RUB
₽110.44188
|1 ALOT 兌換 INR
₹90.90816
|1 ALOT 兌換 IDR
Rp17,508.19392
|1 ALOT 兌換 PHP
₱63.0654
|1 ALOT 兌換 EGP
￡E.54.38256
|1 ALOT 兌換 BRL
R$6.73908
|1 ALOT 兌換 CAD
C$1.52724
|1 ALOT 兌換 BDT
৳127.626
|1 ALOT 兌換 NGN
₦1,660.9536
|1 ALOT 兌換 UAH
₴44.82396
|1 ALOT 兌換 VES
Bs53.4
|1 ALOT 兌換 PKR
Rs297.16032
|1 ALOT 兌換 KZT
₸558.27564
|1 ALOT 兌換 THB
฿36.82464
|1 ALOT 兌換 TWD
NT$34.85952
|1 ALOT 兌換 CHF
Fr0.95052
|1 ALOT 兌換 HKD
HK$8.29836
|1 ALOT 兌換 MAD
.د.م10.65864