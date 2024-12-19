Dexalot 圖標

Dexalot 價格 (ALOT)

USD

Dexalot (ALOT) 實時價格圖表

$1.068
$1.068$1.068
-7.40%(1D)

今天 Dexalot (ALOT) 的價格

今天 Dexalot (ALOT) 的實時價格爲 1.068 USD。目前其市值爲 $ 56.98M USD。ALOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dexalot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 462.42K USD
- Dexalot 當天價格變化爲 -7.43%
- 其循環供應量爲 53.34M USD

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Dexalot (ALOT) 價格表現 USD

今天內，Dexalot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.085773369679862
在過去30天內，Dexalot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2162077356
在過去60天內，Dexalot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4944610380
在過去90天內，Dexalot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5413286760946547

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.085773369679862-7.43%
30天$ +0.2162077356+20.24%
60天$ +0.4944610380+46.30%
90天$ +0.5413286760946547+102.78%

Dexalot (ALOT) 價格分析

Dexalot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 2.8
$ 2.8$ 2.8

+0.59%

-7.43%

-8.54%

Dexalot (ALOT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 56.98M
$ 56.98M$ 56.98M

$ 462.42K
$ 462.42K$ 462.42K

53.34M
53.34M 53.34M

什麼是Dexalot (ALOT)

Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.

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Dexalot (ALOT) 資源

官網

大家還在問：關於 Dexalot (ALOT) 的其他問題

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ALOT 兌換爲當地貨幣

1 ALOT 兌換 AUD
A$1.69812
1 ALOT 兌換 GBP
0.84372
1 ALOT 兌換 EUR
1.02528
1 ALOT 兌換 USD
$1.068
1 ALOT 兌換 MYR
RM4.806
1 ALOT 兌換 TRY
37.45476
1 ALOT 兌換 JPY
¥167.60124
1 ALOT 兌換 RUB
110.44188
1 ALOT 兌換 INR
90.90816
1 ALOT 兌換 IDR
Rp17,508.19392
1 ALOT 兌換 PHP
63.0654
1 ALOT 兌換 EGP
￡E.54.38256
1 ALOT 兌換 BRL
R$6.73908
1 ALOT 兌換 CAD
C$1.52724
1 ALOT 兌換 BDT
127.626
1 ALOT 兌換 NGN
1,660.9536
1 ALOT 兌換 UAH
44.82396
1 ALOT 兌換 VES
Bs53.4
1 ALOT 兌換 PKR
Rs297.16032
1 ALOT 兌換 KZT
558.27564
1 ALOT 兌換 THB
฿36.82464
1 ALOT 兌換 TWD
NT$34.85952
1 ALOT 兌換 CHF
Fr0.95052
1 ALOT 兌換 HKD
HK$8.29836
1 ALOT 兌換 MAD
.د.م10.65864