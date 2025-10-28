Dex Trending Fund 6900（DTF6900）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001367 $ 0.00001367 $ 0.00001367 24H最低價 $ 0.00001423 $ 0.00001423 $ 0.00001423 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001367$ 0.00001367 $ 0.00001367 24H最高價 $ 0.00001423$ 0.00001423 $ 0.00001423 歷史最高 $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 最低價 $ 0.00001253$ 0.00001253 $ 0.00001253 漲跌幅（1H） +0.64% 漲跌幅（1D） +1.22% 漲跌幅（7D） +3.43% 漲跌幅（7D） +3.43%

Dex Trending Fund 6900（DTF6900）目前實時價格為 $0.00001401。過去 24 小時內，DTF6900 的交易價格在 $ 0.00001367 至 $ 0.00001423 之間波動，市場活躍度顯著。DTF6900 的歷史最高價為 $ 0.00127758，歷史最低價為 $ 0.00001253。

從短期表現來看，DTF6900 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.64%，過去 24 小時內變動為 +1.22%，過去 7 天內累計變動為 +3.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dex Trending Fund 6900（DTF6900）市場資訊

市值 $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K 流通量 815.86M 815.86M 815.86M 總供應量 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

Dex Trending Fund 6900 的目前市值為 $ 11.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DTF6900 的流通量為 815.86M，總供應量是 815858279.47，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.43K。