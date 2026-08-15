DEV TOMMY JINGL 今日價格

DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.36%。目前 TOMMYJINGL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TOMMYJINGL。

DEV TOMMY JINGL 目前市值在 $ 598,879 排名第 #-，流通供應量為 991.80M TOMMYJINGL。過去 24 小時內，TOMMYJINGL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00130959，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TOMMYJINGL 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 +2.80%。過去一天，總交易量達到 $ 4.93。

DEV TOMMY JINGL（TOMMYJINGL）市場資訊

市值 $ 598.88K$ 598.88K $ 598.88K 成交量（24H） $ 4.93$ 4.93 $ 4.93 完全稀釋市值 $ 625.56K$ 625.56K $ 625.56K 流通量 991.80M 991.80M 991.80M 總供應量 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188

DEV TOMMY JINGL 的目前市值為 $ 598.88K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.93。TOMMYJINGL 的流通量為 991.80M，總供應量是 1035975088.494188，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 625.56K。