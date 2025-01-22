Deutsche eMark 圖標

Deutsche eMark 價格 (DEM)

USD

Deutsche eMark (DEM) 實時價格圖表

$0.00510487
$0.00510487$0.00510487
+15.70%(1D)

今天 Deutsche eMark (DEM) 的價格

今天 Deutsche eMark (DEM) 的實時價格爲 0.00510751 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DEM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Deutsche eMark 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 346.80 USD
- Deutsche eMark 當天價格變化爲 +16.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Deutsche eMark (DEM) 價格表現 USD

今天內，Deutsche eMark 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00071913
在過去30天內，Deutsche eMark 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017938678
在過去60天內，Deutsche eMark 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026139853
在過去90天內，Deutsche eMark 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026330481019681846

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00071913+16.39%
30天$ +0.0017938678+35.12%
60天$ +0.0026139853+51.18%
90天$ +0.0026330481019681846+106.41%

Deutsche eMark (DEM) 價格分析

Deutsche eMark 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00437549
$ 0.00437549$ 0.00437549

$ 0.00545592
$ 0.00545592$ 0.00545592

$ 0.508432
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-0.66%

+16.39%

+23.71%

Deutsche eMark (DEM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 346.80
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0.00
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什麼是Deutsche eMark (DEM)

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Deutsche eMark (DEM) 資源

官網

大家還在問：關於 Deutsche eMark (DEM) 的其他問題

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DEM 兌換爲當地貨幣

1 DEM 兌換 AUD
A$0.0081209409
1 DEM 兌換 GBP
0.0041370831
1 DEM 兌換 EUR
0.0049032096
1 DEM 兌換 USD
$0.00510751
1 DEM 兌換 MYR
RM0.0226773444
1 DEM 兌換 TRY
0.1820827315
1 DEM 兌換 JPY
¥0.7971290857
1 DEM 兌換 RUB
0.5043666125
1 DEM 兌換 INR
0.4419017652
1 DEM 兌換 IDR
Rp83.7296587344
1 DEM 兌換 PHP
0.2987382599
1 DEM 兌換 EGP
￡E.0.256907753
1 DEM 兌換 BRL
R$0.0307472102
1 DEM 兌換 CAD
C$0.0073037393
1 DEM 兌換 BDT
0.6184683859
1 DEM 兌換 NGN
7.9185813538
1 DEM 兌換 UAH
0.2151793963
1 DEM 兌換 VES
Bs0.28091305
1 DEM 兌換 PKR
Rs1.4163635981
1 DEM 兌換 KZT
2.661523461
1 DEM 兌換 THB
฿0.1727870633
1 DEM 兌換 TWD
NT$0.1673731027
1 DEM 兌換 CHF
Fr0.004596759
1 DEM 兌換 HKD
HK$0.0397364278
1 DEM 兌換 MAD
.د.م0.0509729498