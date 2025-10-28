Dessistant by Virtuals（DESS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.81% 漲跌幅（1D） +20.06% 漲跌幅（7D） +89.26% 漲跌幅（7D） +89.26%

Dessistant by Virtuals（DESS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DESS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DESS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DESS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.81%，過去 24 小時內變動為 +20.06%，過去 7 天內累計變動為 +89.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dessistant by Virtuals（DESS）市場資訊

市值 $ 75.99K$ 75.99K $ 75.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 162.97K$ 162.97K $ 162.97K 流通量 466.25M 466.25M 466.25M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dessistant by Virtuals 的目前市值為 $ 75.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DESS 的流通量為 466.25M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 162.97K。