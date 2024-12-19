DerivaDAO 圖標

DerivaDAO 價格 (DDX)

USD

DerivaDAO (DDX) 實時價格圖表

$0.04990617
$0.04990617$0.04990617
-0.40%(1D)

今天 DerivaDAO (DDX) 的價格

今天 DerivaDAO (DDX) 的實時價格爲 0.04993147 USD。目前其市值爲 $ 2.66M USD。DDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DerivaDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 121.19 USD
- DerivaDAO 當天價格變化爲 -0.42%
- 其循環供應量爲 53.23M USD

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DerivaDAO (DDX) 價格表現 USD

今天內，DerivaDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00021380740766357
在過去30天內，DerivaDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0179063588
在過去60天內，DerivaDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0038280061
在過去90天內，DerivaDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00021380740766357-0.42%
30天$ -0.0179063588-35.86%
60天$ +0.0038280061+7.67%
90天$ 0--

DerivaDAO (DDX) 價格分析

DerivaDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04986453
$ 0.04986453$ 0.04986453

$ 0.050415
$ 0.050415$ 0.050415

$ 15.28
$ 15.28$ 15.28

-0.02%

-0.42%

+3.69%

DerivaDAO (DDX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

$ 121.19
$ 121.19$ 121.19

53.23M
53.23M 53.23M

什麼是DerivaDAO (DDX)

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DerivaDAO (DDX) 資源

官網

大家還在問：關於 DerivaDAO (DDX) 的其他問題

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DDX 兌換爲當地貨幣

1 DDX 兌換 AUD
A$0.079890352
1 DDX 兌換 GBP
0.0394458613
1 DDX 兌換 EUR
0.0479342112
1 DDX 兌換 USD
$0.04993147
1 DDX 兌換 MYR
RM0.224691615
1 DDX 兌換 TRY
1.7510966529
1 DDX 兌換 JPY
¥7.8372435312
1 DDX 兌換 RUB
5.162913998
1 DDX 兌換 INR
4.2501667264
1 DDX 兌換 IDR
Rp818.5485575568
1 DDX 兌換 PHP
2.9484533035
1 DDX 兌換 EGP
￡E.2.5425104524
1 DDX 兌換 BRL
R$0.3150675757
1 DDX 兌換 CAD
C$0.0714020021
1 DDX 兌換 BDT
5.966810665
1 DDX 兌換 NGN
77.653422144
1 DDX 兌換 UAH
2.0956237959
1 DDX 兌換 VES
Bs2.4965735
1 DDX 兌換 PKR
Rs13.8929322128
1 DDX 兌換 KZT
26.1006773131
1 DDX 兌換 THB
฿1.7216370856
1 DDX 兌換 TWD
NT$1.6297631808
1 DDX 兌換 CHF
Fr0.0444390083
1 DDX 兌換 HKD
HK$0.3879675219
1 DDX 兌換 MAD
.د.م0.4983160706