Deputy Dawgs（DDAWGS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000492 $ 0.00000514 24H最低價 $ 0.00000492 24H最高價 $ 0.00000514 歷史最高 $ 0.00000667 最低價 $ 0.00000469 漲跌幅（1H） -0.44% 漲跌幅（1D） -0.51% 漲跌幅（7D） -1.69%

Deputy Dawgs（DDAWGS）目前實時價格為 $0.00000503。過去 24 小時內，DDAWGS 的交易價格在 $ 0.00000492 至 $ 0.00000514 之間波動，市場活躍度顯著。DDAWGS 的歷史最高價為 $ 0.00000667，歷史最低價為 $ 0.00000469。

從短期表現來看，DDAWGS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.44%，過去 24 小時內變動為 -0.51%，過去 7 天內累計變動為 -1.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Deputy Dawgs（DDAWGS）市場資訊

市值 $ 1.57M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.57M 流通量 313.00B 總供應量 313,000,000,000.0

Deputy Dawgs 的目前市值為 $ 1.57M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DDAWGS 的流通量為 313.00B，總供應量是 313000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.57M。