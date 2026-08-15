Deployr 今日價格

Deployr (DEPLOYR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.86%。目前 DEPLOYR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DEPLOYR。

Deployr 目前市值在 $ 13,580.6 排名第 #-，流通供應量為 97.49M DEPLOYR。過去 24 小時內，DEPLOYR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00265165，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEPLOYR 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +19.48%。過去一天，總交易量達到 $ 92.59。

Deployr（DEPLOYR）市場資訊

市值 $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K 成交量（24H） $ 92.59$ 92.59 $ 92.59 完全稀釋市值 $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K 流通量 97.49M 97.49M 97.49M 總供應量 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758

Deployr 的目前市值為 $ 13.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 92.59。DEPLOYR 的流通量為 97.49M，總供應量是 97494746.24222758，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.58K。