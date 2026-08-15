Depinsim 今日價格

Depinsim (ESIM) 今日實時價格為 $ 0.03013007，過去 24 小時內變化了 2.02%。目前 ESIM 兌 USD 的匯率為 $ 0.03013007 每 ESIM。

Depinsim 目前市值在 $ 4,052,494 排名第 #-，流通供應量為 134.50M ESIM。過去 24 小時內，ESIM 的交易價格在 $ 0.02758324（低點）和 $ 0.03313861（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.144218，而歷史最低價為 $ 0.00300367。

短期表現方面，ESIM 在過去一小時內波動了 -0.28%，過去7 天內波動了 -10.89%。過去一天，總交易量達到 $ 552.06K。

Depinsim（ESIM）市場資訊

市值 $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M 成交量（24H） $ 552.06K$ 552.06K $ 552.06K 完全稀釋市值 $ 30.13M$ 30.13M $ 30.13M 流通量 134.50M 134.50M 134.50M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Depinsim 的目前市值為 $ 4.05M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 552.06K。ESIM 的流通量為 134.50M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.13M。