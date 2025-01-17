DEPIN 價格 (DEPIN)
今天 DEPIN (DEPIN) 的實時價格爲 0.01912568 USD。目前其市值爲 $ 18.44M USD。DEPIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DEPIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 320.17K USD
- DEPIN 當天價格變化爲 +24.76%
- 其循環供應量爲 963.47M USD
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今天內，DEPIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00379511。
在過去30天內，DEPIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，DEPIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，DEPIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00379511
|+24.76%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DEPIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.66%
+24.76%
+41.33%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DEPIN is Airmoney Degn Official Token Degn is first DePIN hardware wallet built for the trenches. Degn allows you to : - run nodes - stake assets - gamble - trade perps DEPIN powers Proof-of-Activity on Degn hardware allowing you to earn rewards for all your on-chain activity on device. Degn performs regular buybacks of token 50% profit of hardware sales is used to buyback 50% of trading fees are also set aside for buyback These are then used to fulfill PoA rewards
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|1 DEPIN 兌換 AUD
A$0.030601088
|1 DEPIN 兌換 GBP
￡0.0154918008
|1 DEPIN 兌換 EUR
€0.0185519096
|1 DEPIN 兌換 USD
$0.01912568
|1 DEPIN 兌換 MYR
RM0.08606556
|1 DEPIN 兌換 TRY
₺0.6776228424
|1 DEPIN 兌換 JPY
¥2.9679230224
|1 DEPIN 兌換 RUB
₽1.9674587016
|1 DEPIN 兌換 INR
₹1.6560926312
|1 DEPIN 兌換 IDR
Rp313.5356875392
|1 DEPIN 兌換 PHP
₱1.1201910776
|1 DEPIN 兌換 EGP
￡E.0.963934272
|1 DEPIN 兌換 BRL
R$0.1153278504
|1 DEPIN 兌換 CAD
C$0.0273497224
|1 DEPIN 兌換 BDT
৳2.3253001744
|1 DEPIN 兌換 NGN
₦29.7907329384
|1 DEPIN 兌換 UAH
₴0.8067211824
|1 DEPIN 兌換 VES
Bs1.03278672
|1 DEPIN 兌換 PKR
Rs5.3362559768
|1 DEPIN 兌換 KZT
₸10.14617324
|1 DEPIN 兌換 THB
฿0.660792244
|1 DEPIN 兌換 TWD
NT$0.6294261288
|1 DEPIN 兌換 CHF
Fr0.0174043688
|1 DEPIN 兌換 HKD
HK$0.1487977904
|1 DEPIN 兌換 MAD
.د.م0.192213084