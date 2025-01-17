DEPIN 圖標

DEPIN 價格 (DEPIN)

USD

DEPIN (DEPIN) 實時價格圖表

$0.01912568
$0.01912568$0.01912568
+24.70%(1D)

今天 DEPIN (DEPIN) 的價格

今天 DEPIN (DEPIN) 的實時價格爲 0.01912568 USD。目前其市值爲 $ 18.44M USD。DEPIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DEPIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 320.17K USD
- DEPIN 當天價格變化爲 +24.76%
- 其循環供應量爲 963.47M USD

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DEPIN (DEPIN) 價格表現 USD

今天內，DEPIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00379511
在過去30天內，DEPIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，DEPIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，DEPIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00379511+24.76%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

DEPIN (DEPIN) 價格分析

DEPIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01446078
$ 0.01446078$ 0.01446078

$ 0.01982971
$ 0.01982971$ 0.01982971

$ 0.02965616
$ 0.02965616$ 0.02965616

-0.66%

+24.76%

+41.33%

DEPIN (DEPIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 18.44M
$ 18.44M$ 18.44M

$ 320.17K
$ 320.17K$ 320.17K

963.47M
963.47M 963.47M

什麼是DEPIN (DEPIN)

DEPIN is Airmoney Degn Official Token Degn is first DePIN hardware wallet built for the trenches. Degn allows you to : - run nodes - stake assets - gamble - trade perps DEPIN powers Proof-of-Activity on Degn hardware allowing you to earn rewards for all your on-chain activity on device. Degn performs regular buybacks of token 50% profit of hardware sales is used to buyback 50% of trading fees are also set aside for buyback These are then used to fulfill PoA rewards

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DEPIN (DEPIN) 資源

官網

大家還在問：關於 DEPIN (DEPIN) 的其他問題

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DEPIN 兌換爲當地貨幣

1 DEPIN 兌換 AUD
A$0.030601088
1 DEPIN 兌換 GBP
0.0154918008
1 DEPIN 兌換 EUR
0.0185519096
1 DEPIN 兌換 USD
$0.01912568
1 DEPIN 兌換 MYR
RM0.08606556
1 DEPIN 兌換 TRY
0.6776228424
1 DEPIN 兌換 JPY
¥2.9679230224
1 DEPIN 兌換 RUB
1.9674587016
1 DEPIN 兌換 INR
1.6560926312
1 DEPIN 兌換 IDR
Rp313.5356875392
1 DEPIN 兌換 PHP
1.1201910776
1 DEPIN 兌換 EGP
￡E.0.963934272
1 DEPIN 兌換 BRL
R$0.1153278504
1 DEPIN 兌換 CAD
C$0.0273497224
1 DEPIN 兌換 BDT
2.3253001744
1 DEPIN 兌換 NGN
29.7907329384
1 DEPIN 兌換 UAH
0.8067211824
1 DEPIN 兌換 VES
Bs1.03278672
1 DEPIN 兌換 PKR
Rs5.3362559768
1 DEPIN 兌換 KZT
10.14617324
1 DEPIN 兌換 THB
฿0.660792244
1 DEPIN 兌換 TWD
NT$0.6294261288
1 DEPIN 兌換 CHF
Fr0.0174043688
1 DEPIN 兌換 HKD
HK$0.1487977904
1 DEPIN 兌換 MAD
.د.م0.192213084