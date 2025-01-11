Depicted 圖標

Depicted 價格 (DPT)

USD

Depicted (DPT) 實時價格圖表

$0.00101833
$0.00101833$0.00101833
-19.70%(1D)

今天 Depicted (DPT) 的價格

今天 Depicted (DPT) 的實時價格爲 0.00101833 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DPT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Depicted 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.69K USD
- Depicted 當天價格變化爲 -19.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 DPT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DPT 價格信息的首選平臺。

Depicted (DPT) 價格表現 USD

今天內，Depicted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000251085866709116
在過去30天內，Depicted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005414008
在過去60天內，Depicted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007508617
在過去90天內，Depicted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000251085866709116-19.77%
30天$ -0.0005414008-53.16%
60天$ -0.0007508617-73.73%
90天$ 0--

Depicted (DPT) 價格分析

Depicted 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00100152
$ 0.00100152$ 0.00100152

$ 0.00127699
$ 0.00127699$ 0.00127699

$ 0.00765305
$ 0.00765305$ 0.00765305

-0.69%

-19.77%

-29.92%

Depicted (DPT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.69K
$ 5.69K$ 5.69K

0.00
0.00 0.00

什麼是Depicted (DPT)

Depicted is an innovative web3 RWA hybrid e-commerce platform that aims to revolutionize the online marketplace by combining mobile 3D scanning technology, artificial intelligence, and blockchain-based asset tokenization and 3D asset creation. Depicted is at the forefront of 3D technology integration, offering a comprehensive suite of mobiile 3D Scanning and Generative AI tools that revolutionize e-commerce and digital asset creation.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Depicted (DPT) 資源

官網

大家還在問：關於 Depicted (DPT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DPT 兌換爲當地貨幣

1 DPT 兌換 AUD
A$0.0016496946
1 DPT 兌換 GBP
0.0008248473
1 DPT 兌換 EUR
0.0009877801
1 DPT 兌換 USD
$0.00101833
1 DPT 兌換 MYR
RM0.0045723017
1 DPT 兌換 TRY
0.0360692486
1 DPT 兌換 JPY
¥0.1605600911
1 DPT 兌換 RUB
0.1034928779
1 DPT 兌換 INR
0.0877698627
1 DPT 兌換 IDR
Rp16.6939317552
1 DPT 兌換 PHP
0.06008147
1 DPT 兌換 EGP
￡E.0.0514562149
1 DPT 兌換 BRL
R$0.0062321796
1 DPT 兌換 CAD
C$0.0014663952
1 DPT 兌換 BDT
0.1242158934
1 DPT 兌換 NGN
1.5787984654
1 DPT 兌換 UAH
0.0430549924
1 DPT 兌換 VES
Bs0.05397149
1 DPT 兌換 PKR
Rs0.2835743551
1 DPT 兌換 KZT
0.537372741
1 DPT 兌換 THB
฿0.0353156844
1 DPT 兌換 TWD
NT$0.0337169063
1 DPT 兌換 CHF
Fr0.0009266803
1 DPT 兌換 HKD
HK$0.0079226074
1 DPT 兌換 MAD
.د.م0.0102240332