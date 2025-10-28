Dephaser JPY（JPYT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00646546 24H最高價 $ 0.00659576 歷史最高 $ 0.00682267 最低價 $ 0.00631154 漲跌幅（1H） +0.25% 漲跌幅（1D） -0.92% 漲跌幅（7D） -0.27%

Dephaser JPY（JPYT）目前實時價格為 $0.00651094。過去 24 小時內，JPYT 的交易價格在 $ 0.00646546 至 $ 0.00659576 之間波動，市場活躍度顯著。JPYT 的歷史最高價為 $ 0.00682267，歷史最低價為 $ 0.00631154。

從短期表現來看，JPYT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.25%，過去 24 小時內變動為 -0.92%，過去 7 天內累計變動為 -0.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dephaser JPY（JPYT）市場資訊

市值 $ 166.22K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 166.22K 流通量 25.37M 總供應量 25,368,673.156511

Dephaser JPY 的目前市值為 $ 166.22K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JPYT 的流通量為 25.37M，總供應量是 25368673.156511，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 166.22K。