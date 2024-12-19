Denarius 價格 (D)
今天 Denarius (D) 的實時價格爲 0.065077 USD。目前其市值爲 $ 581.78K USD。D 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Denarius 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.37K USD
- Denarius 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 8.94M USD
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今天內，Denarius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Denarius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013894915。
在過去60天內，Denarius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0121116236。
在過去90天內，Denarius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0013894915
|+2.14%
|60天
|$ +0.0121116236
|+18.61%
|90天
|$ 0
|--
Denarius 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-9.24%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Denarius is a new cryptocurrency based off the original Bitcoin Core by Satoshi Nakamoto. Denarius features many changes, such as Stealth Addresses, Encrypted Messaging, Tribus a new PoW hashing algorithm that is ASIC resistant, and a max of 10,000,000 DNR to be created during the hybrid PoW/PoS lifecycle of 3 years, which then transitions to Proof of Stake entirely after the first 3 years.
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|1 D 兌換 AUD
A$0.10347243
|1 D 兌換 GBP
￡0.05141083
|1 D 兌換 EUR
€0.06247392
|1 D 兌換 USD
$0.065077
|1 D 兌換 MYR
RM0.2928465
|1 D 兌換 TRY
₺2.28355193
|1 D 兌換 JPY
¥10.24507211
|1 D 兌換 RUB
₽6.71920025
|1 D 兌換 INR
₹5.53740193
|1 D 兌換 IDR
Rp1,066.83589488
|1 D 兌換 PHP
₱3.84279685
|1 D 兌換 EGP
￡E.3.31307007
|1 D 兌換 BRL
R$0.40087432
|1 D 兌換 CAD
C$0.09306011
|1 D 兌換 BDT
৳7.77735227
|1 D 兌換 NGN
₦101.05091483
|1 D 兌換 UAH
₴2.73193246
|1 D 兌換 VES
Bs3.25385
|1 D 兌換 PKR
Rs18.11157987
|1 D 兌換 KZT
₸34.14264805
|1 D 兌換 THB
฿2.24971189
|1 D 兌換 TWD
NT$2.12476405
|1 D 兌換 CHF
Fr0.05791853
|1 D 兌換 HKD
HK$0.50564829
|1 D 兌換 MAD
.د.م0.65272231