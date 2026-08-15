Delusional Optimist 今日價格

Delusional Optimist (DELUSIONAL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.80%。目前 DELUSIONAL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DELUSIONAL。

Delusional Optimist 目前市值在 $ 28,791 排名第 #-，流通供應量為 998.78M DELUSIONAL。過去 24 小時內，DELUSIONAL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DELUSIONAL 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -43.21%。過去一天，總交易量達到 --。

Delusional Optimist（DELUSIONAL）市場資訊

市值 $ 28.79K$ 28.79K $ 28.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.79K$ 28.79K $ 28.79K 流通量 998.78M 998.78M 998.78M 總供應量 998,783,300.504241 998,783,300.504241 998,783,300.504241

Delusional Optimist 的目前市值為 $ 28.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DELUSIONAL 的流通量為 998.78M，總供應量是 998783300.504241，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.79K。