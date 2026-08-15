Delu 今日價格

Delu (DELU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.10%。目前 DELU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DELU。

Delu 目前市值在 $ 77,179 排名第 #-，流通供應量為 100.00B DELU。過去 24 小時內，DELU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DELU 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -20.40%。過去一天，總交易量達到 --。

Delu（DELU）市場資訊

市值 $ 77.18K$ 77.18K $ 77.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 77.18K$ 77.18K $ 77.18K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

Delu 的目前市值為 $ 77.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DELU 的流通量為 100.00B，總供應量是 99999999998.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.18K。