DeltaPrime 價格 (PRIME)
今天 DeltaPrime (PRIME) 的實時價格爲 1.3 USD。目前其市值爲 $ 5.62M USD。PRIME 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeltaPrime 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 73.68K USD
- DeltaPrime 當天價格變化爲 -6.41%
- 其循環供應量爲 4.33M USD
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今天內，DeltaPrime 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.08916076763751。
在過去30天內，DeltaPrime 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0783807700。
在過去60天內，DeltaPrime 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2207965500。
在過去90天內，DeltaPrime 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1828186703254826。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.08916076763751
|-6.41%
|30天
|$ +0.0783807700
|+6.03%
|60天
|$ +0.2207965500
|+16.98%
|90天
|$ +0.1828186703254826
|+16.36%
DeltaPrime 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.08%
-6.41%
-9.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.
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|1 PRIME 兌換 AUD
A$2.08
|1 PRIME 兌換 GBP
￡1.027
|1 PRIME 兌換 EUR
€1.248
|1 PRIME 兌換 USD
$1.3
|1 PRIME 兌換 MYR
RM5.85
|1 PRIME 兌換 TRY
₺45.591
|1 PRIME 兌換 JPY
¥204.048
|1 PRIME 兌換 RUB
₽134.42
|1 PRIME 兌換 INR
₹110.656
|1 PRIME 兌換 IDR
Rp21,311.472
|1 PRIME 兌換 PHP
₱76.765
|1 PRIME 兌換 EGP
￡E.66.196
|1 PRIME 兌換 BRL
R$8.203
|1 PRIME 兌換 CAD
C$1.859
|1 PRIME 兌換 BDT
৳155.35
|1 PRIME 兌換 NGN
₦2,021.76
|1 PRIME 兌換 UAH
₴54.561
|1 PRIME 兌換 VES
Bs65
|1 PRIME 兌換 PKR
Rs361.712
|1 PRIME 兌換 KZT
₸679.549
|1 PRIME 兌換 THB
฿44.824
|1 PRIME 兌換 TWD
NT$42.432
|1 PRIME 兌換 CHF
Fr1.157
|1 PRIME 兌換 HKD
HK$10.101
|1 PRIME 兌換 MAD
.د.م12.974