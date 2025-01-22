Delta Financial 圖標

Delta Financial 價格 (DELTA)

USD

Delta Financial (DELTA) 實時價格圖表

$0.880269
$0.880269$0.880269
+0.20%(1D)

今天 Delta Financial (DELTA) 的價格

今天 Delta Financial (DELTA) 的實時價格爲 0.880269 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DELTA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Delta Financial 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 666.20 USD
- Delta Financial 當天價格變化爲 +0.24%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Delta Financial (DELTA) 價格表現 USD

今天內，Delta Financial 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00206738
在過去30天內，Delta Financial 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0087680954
在過去60天內，Delta Financial 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0738462065
在過去90天內，Delta Financial 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1263695551690709

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00206738+0.24%
30天$ +0.0087680954+1.00%
60天$ -0.0738462065-8.38%
90天$ +0.1263695551690709+16.76%

Delta Financial (DELTA) 價格分析

Delta Financial 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.873734
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$ 0.894314
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$ 21.85
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0.00%

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+3.01%

Delta Financial (DELTA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 666.20
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什麼是Delta Financial (DELTA)

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Delta Financial (DELTA) 資源

官網

大家還在問：關於 Delta Financial (DELTA) 的其他問題

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DELTA 兌換爲當地貨幣

1 DELTA 兌換 AUD
A$1.39962771
1 DELTA 兌換 GBP
0.71301789
1 DELTA 兌換 EUR
0.84505824
1 DELTA 兌換 USD
$0.880269
1 DELTA 兌換 MYR
RM3.90839436
1 DELTA 兌換 TRY
31.38158985
1 DELTA 兌換 JPY
¥137.38358283
1 DELTA 兌換 RUB
86.92656375
1 DELTA 兌換 INR
76.16087388
1 DELTA 兌換 IDR
Rp14,430.63703536
1 DELTA 兌換 PHP
51.48693381
1 DELTA 兌換 EGP
￡E.44.2775307
1 DELTA 兌換 BRL
R$5.29921938
1 DELTA 兌換 CAD
C$1.25878467
1 DELTA 兌換 BDT
106.59177321
1 DELTA 兌換 NGN
1,364.75145222
1 DELTA 兌換 UAH
37.08573297
1 DELTA 兌換 VES
Bs48.414795
1 DELTA 兌換 PKR
Rs244.10739639
1 DELTA 兌換 KZT
458.7081759
1 DELTA 兌換 THB
฿29.77950027
1 DELTA 兌換 TWD
NT$28.84641513
1 DELTA 兌換 CHF
Fr0.7922421
1 DELTA 兌換 HKD
HK$6.84849282
1 DELTA 兌換 MAD
.د.م8.78508462