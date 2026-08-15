Delpho USDV 今日價格

Delpho USDV (USDV) 今日實時價格為 $ 1.007，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 USDV 兌 USD 的匯率為 $ 1.007 每 USDV。

Delpho USDV 目前市值在 $ 491,233 排名第 #-，流通供應量為 488.01K USDV。過去 24 小時內，USDV 的交易價格在 $ 1.006（低點）和 $ 1.007（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.008，而歷史最低價為 $ 1.006。

短期表現方面，USDV 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 309.72K。

Delpho USDV（USDV）市場資訊

市值 $ 491.23K$ 491.23K $ 491.23K 成交量（24H） $ 309.72K$ 309.72K $ 309.72K 完全稀釋市值 $ 491.23K$ 491.23K $ 491.23K 流通量 488.01K 488.01K 488.01K 總供應量 488,007.588397 488,007.588397 488,007.588397

Delpho USDV 的目前市值為 $ 491.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 309.72K。USDV 的流通量為 488.01K，總供應量是 488007.588397，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 491.23K。