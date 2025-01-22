DELPHIBETS 圖標

DELPHIBETS 價格 (DPH)

USD

DELPHIBETS (DPH) 實時價格圖表

$0.00443888
$0.00443888$0.00443888
+5.00%(1D)

今天 DELPHIBETS (DPH) 的價格

今天 DELPHIBETS (DPH) 的實時價格爲 0.00443888 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DPH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DELPHIBETS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.78 USD
- DELPHIBETS 當天價格變化爲 +5.24%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DELPHIBETS (DPH) 價格表現 USD

今天內，DELPHIBETS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00022093
在過去30天內，DELPHIBETS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020912984
在過去60天內，DELPHIBETS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020674971
在過去90天內，DELPHIBETS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002017428808541867

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00022093+5.24%
30天$ -0.0020912984-47.11%
60天$ -0.0020674971-46.57%
90天$ -0.002017428808541867-31.24%

DELPHIBETS (DPH) 價格分析

DELPHIBETS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00419879
$ 0.00419879$ 0.00419879

$ 0.00459351
$ 0.00459351$ 0.00459351

$ 0.055697
$ 0.055697$ 0.055697

+0.26%

+5.24%

-18.03%

DELPHIBETS (DPH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 14.78
$ 14.78$ 14.78

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什麼是DELPHIBETS (DPH)

DELPHIBETS is a Web3 user interface to create or join decentralized and secure bets with the most user-focused DeFi experience available. The protocol’s users have the opportunity to place bets and compete with opposing bettors by predicting a variety of future events. Alongside Peer-2-Peer (P2P) betting, the protocol utilizes complex automated market maker (AMM) and pari-mutuel mechanisms that ensure an engaging, responsive, and frictionless user experience. Compared to heavily centralized providers, the DELPHIBETS protocol convinces with well-designed incentive mechanisms, versatile DeFi usability, and socializing features. Pre-determined and dictated market conditions to the user's disadvantage have finally become a thing of the past.

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DELPHIBETS (DPH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DELPHIBETS (DPH) 的其他問題

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DPH 兌換爲當地貨幣

1 DPH 兌換 AUD
A$0.0070578192
1 DPH 兌換 GBP
0.0035954928
1 DPH 兌換 EUR
0.0042613248
1 DPH 兌換 USD
$0.00443888
1 DPH 兌換 MYR
RM0.0197086272
1 DPH 兌換 TRY
0.158246072
1 DPH 兌換 JPY
¥0.6927760016
1 DPH 兌換 RUB
0.4383394
1 DPH 兌換 INR
0.3840518976
1 DPH 兌換 IDR
Rp72.7685129472
1 DPH 兌換 PHP
0.2596300912
1 DPH 兌換 EGP
￡E.0.223275664
1 DPH 兌換 BRL
R$0.0267220576
1 DPH 兌換 CAD
C$0.0063475984
1 DPH 兌換 BDT
0.5375039792
1 DPH 兌換 NGN
6.8819507744
1 DPH 兌換 UAH
0.1870100144
1 DPH 兌換 VES
Bs0.2441384
1 DPH 兌換 PKR
Rs1.2309458128
1 DPH 兌換 KZT
2.313100368
1 DPH 兌換 THB
฿0.1501673104
1 DPH 兌換 TWD
NT$0.1454620976
1 DPH 兌換 CHF
Fr0.003994992
1 DPH 兌換 HKD
HK$0.0345344864
1 DPH 兌換 MAD
.د.م0.0443000224