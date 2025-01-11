Delphi 圖標

Delphi 價格 (ADEL)

USD

Delphi (ADEL) 實時價格圖表

$0.00128172
$0.00128172$0.00128172
-23.10%(1D)

今天 Delphi (ADEL) 的價格

今天 Delphi (ADEL) 的實時價格爲 0.00128172 USD。目前其市值爲 $ 23.95K USD。ADEL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Delphi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 253.11 USD
- Delphi 當天價格變化爲 -23.11%
- 其循環供應量爲 18.68M USD

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Delphi (ADEL) 價格表現 USD

今天內，Delphi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000385326312796583
在過去30天內，Delphi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008607825
在過去60天內，Delphi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008367427
在過去90天內，Delphi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017973048308605246

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000385326312796583-23.11%
30天$ -0.0008607825-67.15%
60天$ -0.0008367427-65.28%
90天$ -0.0017973048308605246-58.37%

Delphi (ADEL) 價格分析

Delphi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00121186
$ 0.00121186$ 0.00121186

$ 0.00167335
$ 0.00167335$ 0.00167335

$ 8.43
$ 8.43$ 8.43

+5.68%

-23.11%

-25.84%

Delphi (ADEL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 23.95K
$ 23.95K$ 23.95K

$ 253.11
$ 253.11$ 253.11

18.68M
18.68M 18.68M

什麼是Delphi (ADEL)

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Delphi (ADEL) 資源

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大家還在問：關於 Delphi (ADEL) 的其他問題

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ADEL 兌換爲當地貨幣

1 ADEL 兌換 AUD
A$0.0020763864
1 ADEL 兌換 GBP
0.0010381932
1 ADEL 兌換 EUR
0.0012432684
1 ADEL 兌換 USD
$0.00128172
1 ADEL 兌換 MYR
RM0.0057549228
1 ADEL 兌換 TRY
0.0453985224
1 ADEL 兌換 JPY
¥0.2020887924
1 ADEL 兌換 RUB
0.1302612036
1 ADEL 兌換 INR
0.1104714468
1 ADEL 兌換 IDR
Rp21.0117999168
1 ADEL 兌換 PHP
0.07562148
1 ADEL 兌換 EGP
￡E.0.0647653116
1 ADEL 兌換 BRL
R$0.0078441264
1 ADEL 兌換 CAD
C$0.0018456768
1 ADEL 兌換 BDT
0.1563442056
1 ADEL 兌換 NGN
1.9871530536
1 ADEL 兌換 UAH
0.0541911216
1 ADEL 兌換 VES
Bs0.06793116
1 ADEL 兌換 PKR
Rs0.3569205684
1 ADEL 兌換 KZT
0.676363644
1 ADEL 兌換 THB
฿0.0444500496
1 ADEL 兌換 TWD
NT$0.0424377492
1 ADEL 兌換 CHF
Fr0.0011663652
1 ADEL 兌換 HKD
HK$0.0099717816
1 ADEL 兌換 MAD
.د.م0.0128684688