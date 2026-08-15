Delabs Games 今日價格

Delabs Games (DELABS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 51.23%。目前 DELABS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DELABS。

Delabs Games 目前市值在 $ 329,496 排名第 #-，流通供應量為 750.30M DELABS。過去 24 小時內，DELABS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0197292，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DELABS 在過去一小時內波動了 -0.25%，過去7 天內波動了 +50.31%。過去一天，總交易量達到 $ 8.58K。

Delabs Games（DELABS）市場資訊

市值 $ 329.50K$ 329.50K $ 329.50K 成交量（24H） $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K 完全稀釋市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 750.30M 750.30M 750.30M 總供應量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Delabs Games 的目前市值為 $ 329.50K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.58K。DELABS 的流通量為 750.30M，總供應量是 3000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.32M。