Dejitaru Tsuka 今日價格

Dejitaru Tsuka (TSUKA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.72%。目前 TSUKA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TSUKA。

Dejitaru Tsuka 目前市值在 $ 867,040 排名第 #-，流通供應量為 1.00B TSUKA。過去 24 小時內，TSUKA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.15717，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TSUKA 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 +1.07%。過去一天，總交易量達到 $ 1.31K。

Dejitaru Tsuka（TSUKA）市場資訊

市值 $ 867.04K$ 867.04K $ 867.04K 成交量（24H） $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K 完全稀釋市值 $ 867.04K$ 867.04K $ 867.04K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dejitaru Tsuka 的目前市值為 $ 867.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.31K。TSUKA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 867.04K。