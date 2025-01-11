Degree Crypto 圖標

Degree Crypto 價格 (DCT)

USD

Degree Crypto (DCT) 實時價格圖表

$11.14
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-2.70%(1D)

今天 Degree Crypto (DCT) 的價格

今天 Degree Crypto (DCT) 的實時價格爲 11.14 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DCT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Degree Crypto 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.35K USD
- Degree Crypto 當天價格變化爲 -2.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Degree Crypto (DCT) 價格表現 USD

今天內，Degree Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.31788054727652
在過去30天內，Degree Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5727307940
在過去60天內，Degree Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.2885879280
在過去90天內，Degree Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.655536446702357

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.31788054727652-2.77%
30天$ -0.5727307940-5.14%
60天$ +6.2885879280+56.45%
90天$ +5.655536446702357+103.12%

Degree Crypto (DCT) 價格分析

Degree Crypto 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 11.11
$ 11.11$ 11.11

$ 11.47
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$ 752.4
$ 752.4$ 752.4

+0.19%

-2.77%

+6.94%

Degree Crypto (DCT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 7.35K
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什麼是Degree Crypto (DCT)

We are a digital payment using blockchain technology,P2P Digital Platform and smart crypto-currency digital wallet

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Degree Crypto (DCT) 資源

官網

大家還在問：關於 Degree Crypto (DCT) 的其他問題

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DCT 兌換爲當地貨幣

1 DCT 兌換 AUD
A$18.0468
1 DCT 兌換 GBP
9.0234
1 DCT 兌換 EUR
10.8058
1 DCT 兌換 USD
$11.14
1 DCT 兌換 MYR
RM50.0186
1 DCT 兌換 TRY
394.5788
1 DCT 兌換 JPY
¥1,756.4438
1 DCT 兌換 RUB
1,132.1582
1 DCT 兌換 INR
960.1566
1 DCT 兌換 IDR
Rp182,622.9216
1 DCT 兌換 PHP
657.26
1 DCT 兌換 EGP
￡E.562.9042
1 DCT 兌換 BRL
R$68.1768
1 DCT 兌換 CAD
C$16.0416
1 DCT 兌換 BDT
1,358.8572
1 DCT 兌換 NGN
17,271.2332
1 DCT 兌換 UAH
470.9992
1 DCT 兌換 VES
Bs590.42
1 DCT 兌換 PKR
Rs3,102.1558
1 DCT 兌換 KZT
5,878.578
1 DCT 兌換 THB
฿386.3352
1 DCT 兌換 TWD
NT$368.8454
1 DCT 兌換 CHF
Fr10.1374
1 DCT 兌換 HKD
HK$86.6692
1 DCT 兌換 MAD
.د.م111.8456