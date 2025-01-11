Degree Crypto 價格 (DCT)
今天 Degree Crypto (DCT) 的實時價格爲 11.14 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DCT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Degree Crypto 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.35K USD
- Degree Crypto 當天價格變化爲 -2.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Degree Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.31788054727652。
在過去30天內，Degree Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5727307940。
在過去60天內，Degree Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.2885879280。
在過去90天內，Degree Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.655536446702357。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.31788054727652
|-2.77%
|30天
|$ -0.5727307940
|-5.14%
|60天
|$ +6.2885879280
|+56.45%
|90天
|$ +5.655536446702357
|+103.12%
Degree Crypto 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.19%
-2.77%
+6.94%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 DCT 兌換 AUD
A$18.0468
|1 DCT 兌換 GBP
￡9.0234
|1 DCT 兌換 EUR
€10.8058
|1 DCT 兌換 USD
$11.14
|1 DCT 兌換 MYR
RM50.0186
|1 DCT 兌換 TRY
₺394.5788
|1 DCT 兌換 JPY
¥1,756.4438
|1 DCT 兌換 RUB
₽1,132.1582
|1 DCT 兌換 INR
₹960.1566
|1 DCT 兌換 IDR
Rp182,622.9216
|1 DCT 兌換 PHP
₱657.26
|1 DCT 兌換 EGP
￡E.562.9042
|1 DCT 兌換 BRL
R$68.1768
|1 DCT 兌換 CAD
C$16.0416
|1 DCT 兌換 BDT
৳1,358.8572
|1 DCT 兌換 NGN
₦17,271.2332
|1 DCT 兌換 UAH
₴470.9992
|1 DCT 兌換 VES
Bs590.42
|1 DCT 兌換 PKR
Rs3,102.1558
|1 DCT 兌換 KZT
₸5,878.578
|1 DCT 兌換 THB
฿386.3352
|1 DCT 兌換 TWD
NT$368.8454
|1 DCT 兌換 CHF
Fr10.1374
|1 DCT 兌換 HKD
HK$86.6692
|1 DCT 兌換 MAD
.د.م111.8456