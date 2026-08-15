Dego Finance 今日價格

Dego Finance (DEGO) 今日實時價格為 $ 0.00290014，過去 24 小時內變化了 5.53%。目前 DEGO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00290014 每 DEGO。

Dego Finance 目前市值在 $ 60,903 排名第 #-，流通供應量為 21.00M DEGO。過去 24 小時內，DEGO 的交易價格在 $ 0.0028758（低點）和 $ 0.00309276（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 33.41，而歷史最低價為 $ 0.00270439。

短期表現方面，DEGO 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 -12.04%。過去一天，總交易量達到 $ 17.39K。

Dego Finance（DEGO）市場資訊

市值 $ 60.90K$ 60.90K $ 60.90K 成交量（24H） $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K 完全稀釋市值 $ 60.90K$ 60.90K $ 60.90K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Dego Finance 的目前市值為 $ 60.90K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 17.39K。DEGO 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.90K。