DegenSwap 圖標

DegenSwap 價格 (DSWAP)

USD

DegenSwap (DSWAP) 實時價格圖表

$0.199269
$0.199269$0.199269
-1.10%(1D)

今天 DegenSwap (DSWAP) 的價格

今天 DegenSwap (DSWAP) 的實時價格爲 0.199269 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DSWAP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DegenSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.33 USD
- DegenSwap 當天價格變化爲 -1.17%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DegenSwap (DSWAP) 價格表現 USD

今天內，DegenSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023619193847277
在過去30天內，DegenSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1354754806
在過去60天內，DegenSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1688817129
在過去90天內，DegenSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.9564683767212187

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0023619193847277-1.17%
30天$ -0.1354754806-67.98%
60天$ -0.1688817129-84.75%
90天$ -0.9564683767212187-82.75%

DegenSwap (DSWAP) 價格分析

DegenSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.194362
$ 0.194362$ 0.194362

$ 0.209295
$ 0.209295$ 0.209295

$ 6.78
$ 6.78$ 6.78

--

-1.17%

-31.20%

DegenSwap (DSWAP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 16.33
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0.00
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什麼是DegenSwap (DSWAP)

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DegenSwap (DSWAP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DegenSwap (DSWAP) 的其他問題

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DSWAP 兌換爲當地貨幣

1 DSWAP 兌換 AUD
A$0.32281578
1 DSWAP 兌換 GBP
0.16140789
1 DSWAP 兌換 EUR
0.19329093
1 DSWAP 兌換 USD
$0.199269
1 DSWAP 兌換 MYR
RM0.89471781
1 DSWAP 兌換 TRY
7.05810798
1 DSWAP 兌換 JPY
¥31.41874323
1 DSWAP 兌換 RUB
20.25170847
1 DSWAP 兌換 INR
17.17499511
1 DSWAP 兌換 IDR
Rp3,266.70439536
1 DSWAP 兌換 PHP
11.756871
1 DSWAP 兌換 EGP
￡E.10.06906257
1 DSWAP 兌換 BRL
R$1.21952628
1 DSWAP 兌換 CAD
C$0.28694736
1 DSWAP 兌換 BDT
24.30683262
1 DSWAP 兌換 NGN
308.94267222
1 DSWAP 兌換 UAH
8.42509332
1 DSWAP 兌換 VES
Bs10.561257
1 DSWAP 兌換 PKR
Rs55.49043843
1 DSWAP 兌換 KZT
105.1542513
1 DSWAP 兌換 THB
฿6.91064892
1 DSWAP 兌換 TWD
NT$6.59779659
1 DSWAP 兌換 CHF
Fr0.18133479
1 DSWAP 兌換 HKD
HK$1.55031282
1 DSWAP 兌換 MAD
.د.م2.00066076