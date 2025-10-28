Degen Express（DEGEX）價格資訊 (USD)

Degen Express（DEGEX）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DEGEX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DEGEX 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DEGEX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.71%，過去 24 小時內變動為 +3.74%，過去 7 天內累計變動為 -22.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Degen Express（DEGEX）市場資訊

Degen Express 的目前市值為 $ 35.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEGEX 的流通量為 908.51M，總供應量是 951371042.3602728，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.75K。