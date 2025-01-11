Degen ETH Staked ETH 價格 (DGNETH)
今天 Degen ETH Staked ETH (DGNETH) 的實時價格爲 3,241.31 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DGNETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Degen ETH Staked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 29.66 USD
- Degen ETH Staked ETH 當天價格變化爲 -0.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Degen ETH Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -29.798329187026。
在過去30天內，Degen ETH Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -522.0327474910。
在過去60天內，Degen ETH Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -115.0357125550。
在過去90天內，Degen ETH Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -29.798329187026
|-0.91%
|30天
|$ -522.0327474910
|-16.10%
|60天
|$ -115.0357125550
|-3.54%
|90天
|$ 0
|--
Degen ETH Staked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.03%
-0.91%
-4.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Supercharged ETH yield for farming addicts
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|1 DGNETH 兌換 AUD
A$5,250.9222
|1 DGNETH 兌換 GBP
￡2,625.4611
|1 DGNETH 兌換 EUR
€3,144.0707
|1 DGNETH 兌換 USD
$3,241.31
|1 DGNETH 兌換 MYR
RM14,553.4819
|1 DGNETH 兌換 TRY
₺114,807.2002
|1 DGNETH 兌換 JPY
¥511,057.3477
|1 DGNETH 兌換 RUB
₽329,414.3353
|1 DGNETH 兌換 INR
₹279,368.5089
|1 DGNETH 兌換 IDR
Rp53,136,221.0064
|1 DGNETH 兌換 PHP
₱191,237.29
|1 DGNETH 兌換 EGP
￡E.163,783.3943
|1 DGNETH 兌換 BRL
R$19,836.8172
|1 DGNETH 兌換 CAD
C$4,667.4864
|1 DGNETH 兌換 BDT
৳395,374.9938
|1 DGNETH 兌換 NGN
₦5,025,262.1978
|1 DGNETH 兌換 UAH
₴137,042.5868
|1 DGNETH 兌換 VES
Bs171,789.43
|1 DGNETH 兌換 PKR
Rs902,607.5957
|1 DGNETH 兌換 KZT
₸1,710,439.287
|1 DGNETH 兌換 THB
฿112,408.6308
|1 DGNETH 兌換 TWD
NT$107,319.7741
|1 DGNETH 兌換 CHF
Fr2,949.5921
|1 DGNETH 兌換 HKD
HK$25,217.3918
|1 DGNETH 兌換 MAD
.د.م32,542.7524