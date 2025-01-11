Degen ETH Staked ETH 圖標

Degen ETH Staked ETH 價格 (DGNETH)

USD

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) 實時價格圖表

$3,241.31
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-0.90%(1D)

今天 Degen ETH Staked ETH (DGNETH) 的價格

今天 Degen ETH Staked ETH (DGNETH) 的實時價格爲 3,241.31 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DGNETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Degen ETH Staked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 29.66 USD
- Degen ETH Staked ETH 當天價格變化爲 -0.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Degen ETH Staked ETH (DGNETH) 價格表現 USD

今天內，Degen ETH Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -29.798329187026
在過去30天內，Degen ETH Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -522.0327474910
在過去60天內，Degen ETH Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -115.0357125550
在過去90天內，Degen ETH Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -29.798329187026-0.91%
30天$ -522.0327474910-16.10%
60天$ -115.0357125550-3.54%
90天$ 0--

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) 價格分析

Degen ETH Staked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,236.22
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$ 3,276.15
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$ 4,099.11
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-0.03%

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-4.14%

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 29.66
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什麼是Degen ETH Staked ETH (DGNETH)

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Degen ETH Staked ETH (DGNETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Degen ETH Staked ETH (DGNETH) 的其他問題

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DGNETH 兌換爲當地貨幣

1 DGNETH 兌換 AUD
A$5,250.9222
1 DGNETH 兌換 GBP
2,625.4611
1 DGNETH 兌換 EUR
3,144.0707
1 DGNETH 兌換 USD
$3,241.31
1 DGNETH 兌換 MYR
RM14,553.4819
1 DGNETH 兌換 TRY
114,807.2002
1 DGNETH 兌換 JPY
¥511,057.3477
1 DGNETH 兌換 RUB
329,414.3353
1 DGNETH 兌換 INR
279,368.5089
1 DGNETH 兌換 IDR
Rp53,136,221.0064
1 DGNETH 兌換 PHP
191,237.29
1 DGNETH 兌換 EGP
￡E.163,783.3943
1 DGNETH 兌換 BRL
R$19,836.8172
1 DGNETH 兌換 CAD
C$4,667.4864
1 DGNETH 兌換 BDT
395,374.9938
1 DGNETH 兌換 NGN
5,025,262.1978
1 DGNETH 兌換 UAH
137,042.5868
1 DGNETH 兌換 VES
Bs171,789.43
1 DGNETH 兌換 PKR
Rs902,607.5957
1 DGNETH 兌換 KZT
1,710,439.287
1 DGNETH 兌換 THB
฿112,408.6308
1 DGNETH 兌換 TWD
NT$107,319.7741
1 DGNETH 兌換 CHF
Fr2,949.5921
1 DGNETH 兌換 HKD
HK$25,217.3918
1 DGNETH 兌換 MAD
.د.م32,542.7524