今天 Degen Capital by Virtuals (DEGENC) 的價格

今天 Degen Capital by Virtuals (DEGENC) 的實時價格爲 0.00145984 USD。目前其市值爲 $ 1.46M USD。DEGENC 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Degen Capital by Virtuals 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 67.63K USD

- Degen Capital by Virtuals 當天價格變化爲 -20.05%

- 其循環供應量爲 999.31M USD

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