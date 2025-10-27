Deflationary USD（DUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00145385$ 0.00145385 $ 0.00145385 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.19% 漲跌幅（1D） -6.64% 漲跌幅（7D） -39.83% 漲跌幅（7D） -39.83%

Deflationary USD（DUSD）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DUSD 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DUSD 的歷史最高價為 $ 0.00145385，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.19%，過去 24 小時內變動為 -6.64%，過去 7 天內累計變動為 -39.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Deflationary USD（DUSD）市場資訊

市值 $ 261.77K$ 261.77K $ 261.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 261.77K$ 261.77K $ 261.77K 流通量 745.60M 745.60M 745.60M 總供應量 745,598,929.850279 745,598,929.850279 745,598,929.850279

Deflationary USD 的目前市值為 $ 261.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DUSD 的流通量為 745.60M，總供應量是 745598929.850279，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 261.77K。