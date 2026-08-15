DefiTuna 今日價格

DefiTuna (TUNA) 今日實時價格為 $ 0.00144598，過去 24 小時內變化了 1.74%。目前 TUNA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00144598 每 TUNA。

DefiTuna 目前市值在 $ 407,044 排名第 #-，流通供應量為 281.50M TUNA。過去 24 小時內，TUNA 的交易價格在 $ 0.00141417（低點）和 $ 0.0014739（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.184547，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TUNA 在過去一小時內波動了 -1.71%，過去7 天內波動了 -5.74%。過去一天，總交易量達到 $ 192.81。

DefiTuna（TUNA）市場資訊

市值 $ 407.04K$ 407.04K $ 407.04K 成交量（24H） $ 192.81$ 192.81 $ 192.81 完全稀釋市值 $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M 流通量 281.50M 281.50M 281.50M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DefiTuna 的目前市值為 $ 407.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 192.81。TUNA 的流通量為 281.50M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.45M。