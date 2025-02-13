Defispot 圖標

Defispot 價格 (SPOT)

USD

Defispot (SPOT) 實時價格圖表

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$0.00102407$0.00102407
-6.70%(1D)

今天 Defispot (SPOT) 的價格

今天 Defispot (SPOT) 的實時價格爲 0.00102412 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SPOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Defispot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.97K USD
- Defispot 當天價格變化爲 -5.96%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Defispot (SPOT) 價格表現 USD

今天內，Defispot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Defispot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003331202
在過去60天內，Defispot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004881156
在過去90天內，Defispot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000990589296669622

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-5.96%
30天$ -0.0003331202-32.52%
60天$ -0.0004881156-47.66%
90天$ -0.000990589296669622-49.16%

Defispot (SPOT) 價格分析

Defispot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.00108956
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$ 0.067271
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-1.62%

-5.96%

-72.74%

Defispot (SPOT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 43.97K
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什麼是Defispot (SPOT)

Defispot enables the transfer of assets across more than 60 blockchains via a unified interface, utilizing Defispot's API. It offers intelligent routing through decentralized exchanges (DEXs), DEX aggregators, bridge services, and cross-chain protocols, facilitating cross-chain swaps, enhanced interoperability, and message transmission.

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Defispot (SPOT) 資源

官網

大家還在問：關於 Defispot (SPOT) 的其他問題

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SPOT 兌換爲當地貨幣

1 SPOT 兌換 AUD
A$0.0016181096
1 SPOT 兌換 GBP
0.000819296
1 SPOT 兌換 EUR
0.000972914
1 SPOT 兌換 USD
$0.00102412
1 SPOT 兌換 MYR
RM0.004557334
1 SPOT 兌換 TRY
0.0369809732
1 SPOT 兌換 JPY
¥0.1578885804
1 SPOT 兌換 RUB
0.0962570388
1 SPOT 兌換 INR
0.0889653044
1 SPOT 兌換 IDR
Rp16.7888497728
1 SPOT 兌換 PHP
0.059552578
1 SPOT 兌換 EGP
￡E.0.0518409544
1 SPOT 兌換 BRL
R$0.0058989312
1 SPOT 兌換 CAD
C$0.0014542504
1 SPOT 兌換 BDT
0.1241335852
1 SPOT 兌換 NGN
1.54002045
1 SPOT 兌換 UAH
0.0427365276
1 SPOT 兌換 VES
Bs0.06247132
1 SPOT 兌換 PKR
Rs0.285268626
1 SPOT 兌換 KZT
0.5151426012
1 SPOT 兌換 THB
฿0.0346357384
1 SPOT 兌換 TWD
NT$0.0335296888
1 SPOT 兌換 CHF
Fr0.0009319492
1 SPOT 兌換 HKD
HK$0.0079676536
1 SPOT 兌換 MAD
.د.م0.0102104764