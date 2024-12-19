DefiPlaza 圖標

DefiPlaza 價格 (DFP2)

USD

DefiPlaza (DFP2) 實時價格圖表

$0.02224355
$0.02224355$0.02224355
-11.80%(1D)

今天 DefiPlaza (DFP2) 的價格

今天 DefiPlaza (DFP2) 的實時價格爲 0.02224355 USD。目前其市值爲 $ 1.48M USD。DFP2 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DefiPlaza 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 25.75K USD
- DefiPlaza 當天價格變化爲 -11.87%
- 其循環供應量爲 66.46M USD

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DefiPlaza (DFP2) 價格表現 USD

今天內，DefiPlaza 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00299790357417054
在過去30天內，DefiPlaza 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0095017994
在過去60天內，DefiPlaza 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013463709
在過去90天內，DefiPlaza 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008267158597595955

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00299790357417054-11.87%
30天$ +0.0095017994+42.72%
60天$ +0.0013463709+6.05%
90天$ +0.008267158597595955+59.15%

DefiPlaza (DFP2) 價格分析

DefiPlaza 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02106985
$ 0.02106985$ 0.02106985

$ 0.02566902
$ 0.02566902$ 0.02566902

$ 0.782959
$ 0.782959$ 0.782959

-1.83%

-11.87%

-30.26%

DefiPlaza (DFP2) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 25.75K
$ 25.75K$ 25.75K

66.46M
66.46M 66.46M

什麼是DefiPlaza (DFP2)

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DefiPlaza (DFP2) 資源

官網

大家還在問：關於 DefiPlaza (DFP2) 的其他問題

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DFP2 兌換爲當地貨幣

1 DFP2 兌換 AUD
A$0.03558968
1 DFP2 兌換 GBP
0.0175724045
1 DFP2 兌換 EUR
0.021353808
1 DFP2 兌換 USD
$0.02224355
1 DFP2 兌換 MYR
RM0.100095975
1 DFP2 兌換 TRY
0.7800812985
1 DFP2 兌換 JPY
¥3.491347608
1 DFP2 兌換 RUB
2.29998307
1 DFP2 兌換 INR
1.893370976
1 DFP2 兌換 IDR
Rp364.648302312
1 DFP2 兌換 PHP
1.3134816275
1 DFP2 兌換 EGP
￡E.1.132641566
1 DFP2 兌換 BRL
R$0.1403568005
1 DFP2 兌換 CAD
C$0.0318082765
1 DFP2 兌換 BDT
2.658104225
1 DFP2 兌換 NGN
34.59316896
1 DFP2 兌換 UAH
0.9335617935
1 DFP2 兌換 VES
Bs1.1121775
1 DFP2 兌換 PKR
Rs6.189045352
1 DFP2 兌換 KZT
11.6273708915
1 DFP2 兌換 THB
฿0.766957604
1 DFP2 兌換 TWD
NT$0.726029472
1 DFP2 兌換 CHF
Fr0.0197967595
1 DFP2 兌換 HKD
HK$0.1728323835
1 DFP2 兌換 MAD
.د.م0.221990629